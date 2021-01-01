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George: "Nets'le karşılaşmayı dört gözle bekliyoruz!"

LA Clippers süperstarı Paul George, Salı gecesi Clippers ve Brooklyn Nets arasında oynanacak maç hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Paul George, Salı gecesi Clippers ve Brooklyn Nets arasında oynanacak maç hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

PG, kendisi ve takım arkadaşlarının Nets'in "Büyük Üçlüsü" (James Harden, Kevin Durant, Kyrie Irving) ile kapışmayı 'dört gözle beklediklerini' belirtti:

"Bence herkes bu karşılaşmayı dört gözle bekliyor... biz de bekliyoruz."

George ve Clippers üç maçlık bir galibiyet serisi ve 16-5'lik bir dereceyle NBA'in zirvesinde yer alırken, son maçını kaybeden Nets ise 13-9'luk derecesiyle Doğu'da ikinci sırada yer alıyor.


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