LA Clippers yıldızı Paul George, Los Angeles Lakers'ın dominant olduğu bir şehirde Clippers oyuncusu olmanın nasıl bir şey olduğuna açıklık getirdi.



Lakers'ın, Los Angeles'ta Clippers'tan daha eski ve daha başarılı bir takım olduğu için daha fazla taraftarı ve destekçisi olan bir takım olduğu biliniyor.



2019'da Clippers'a katıldığında bunu ilk elden deneyimleyen George, taraftarların kendisiyle konuşurken her zaman Lakers'tan bahsettiğini ancak Clippers'tan hiç bahsetmediğini şu şekilde açıkladı:



"Komik bir durum aslında, çünkü şehrin Lakers şehri olduğunu her türlü hissediyorsunuz. Clippers'a ilk takaslandığımda Universal'a (Studios) gittiğimizi hatırlıyorum. Etrafta dolaşırken bana sürekli 'PG Los Angeles'a gelmişsin, tebrik ederiz! Keşke Lakers'ta oynasaydın ama!' diyorlardı.



O zamandan beri bunu 500 kez daha yaşamışımdır. Millet beni toplum içinde gördüğünde, 'N'aber Paul George? keşke Lakers'ta olsaydın!' deyip duruyor. Mesela neden 'Bastır Clippers' falan demiyorlar? Biz de Los Angeles'ı temsil ediyoruz.



Bu konuda yapmamız gereken çok iş var... Kendi tarihimizi baştan yazabilme şansımız olduğundan dolayı, Clippers'ta olmak benim için çok ilgi çekiciydi. Bu daha önce hiç yapılmadı. Katıldığım gibi, bu süreci başlatabileceğimizi düşünmüştüm."



Şu anda sağ dizindeki burkulma nedeniyle kadro dışı olan George'un Clippers'taki akıbeti halen bilinmiyor.





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