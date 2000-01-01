George: "NBA'in mola vermesi, vücudum için mükemmel oldu"

LA Clippers süperstarı Paul George, NBA'in askıya alındığı dönemin kendisi için "mükemmel" olduğunu söyledi.



George geçtiğimiz yaz iki omuz ameliyatı geçirmiş ve 2019-20 sezonunun ilk 11 maçını kaçırmıştı. Ayrıca yıldız oyuncu, bir hamstring rahatsızlığı nedeniyle Clippers için birkaç maç kenarda oturmuştu.



Bununla birlikte, NBA'in askıya alındığı dönem, vücudunu 2020 playoffları için iyileştirmek adına bir molaya gereksinim duyduğunu itiraf eden George için çok faydalı oldu.



Clippers yıldızı, Knuckleheads podcast'inde Quentin Richardson ve Darius Miles ile, NBA'in koronavirüs salgını ile ara vermesinin kendisi için faydalarından şöyle bahsetti:



"Bu küçük ara benim için mükemmel oldu. Şu anda kendimi harika hissediyorum. Gerçekten iki ya da üç hafta önce omuzlarım, sonunda omuz rehabilitasyonunu artık yapmamam gereken noktaya kadar gevşedi. Yaklaşık üç hafta öncesine kadar omuz rehabilitasyonu yapıyordum ve ilk yaptığımdan bu yana neredeyse tam bir yıl oldu. Bu başlı başına bir süreçti. Bedenim şu anda harika hissediyor ve iyi yanıt veriyor. Her gün ağırlık kaldırıyorum ve egzersiz yaparak kendimi hazır tutuyorum. Bu küçük molaya ihtiyacım vardı."



Sezon Mart ayında askıya alınmadan önce, George 42 maçta Clippers için 21.0 sayı, 5.7 ribaund ve 3.9 asist ortalamaları yakalamıştı.



