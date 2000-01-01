George: "Kobe, bizim Michael Jordan'ımızdı..."

LA Clippers süperstarı Paul George, geçen Pazar günü vefat eden Kobe Bryant hakkında konuştu.



Güney Kaliforniya'da büyüyen George, Bryant'ın basketbol oynamasının nedeni olduğunu ve ayrıca Ağustos 2014'te ABD milli takımı ile yapılan bir maç sırasında yaşadığı korkunç bacak kırılması sakatlığının üstesinden gelmek için, ilham kaynağı olduğunu söyledi:



PG ayrıca, Kobe'nin Güney Kaliforniya çocuklarının "Michael Jordan'ı" olduğunu da ekledi:



"Biz buralıyız. Başka bir eyaletten, onun hakkında ne düşündüğünüzü söylemek farklı bir durum. Biz burada büyüdük. Onu her gün televizyonda gördük. O hepimizin bu oyunu oynamasının sebebiydi, bu yüzden farklı. Bizim için farklıydı, Russ [Westbrook], DeMar [DeRozan], ben, Kawhi, tüm 'SoCal' çocukları için, bu durum bizi başka etkiliyor. O bizim MJ'imizdi (Michael Jordan), kahramanımızdı, GOAT'umuzdu. Bizim için bu çok farklı olacak."



"ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİNİZ BİR ŞEY..."



Leonard ve George ikilisi, sakatlıklarının iyileşme döneminde, Bryant'ı bu sezondan önceki Thousand Oaks'daki kampında ziyaret etmişlerdi.



"Onu bir çocuk olarak idolleştirmekten bir dostluk, bir kardeşlik geliştirmeye, şimdi bu yaz Mamba Akademisinde onunla sohbet etmeye ve babalık hakkında konuşmaya kadar. Bu, üstesinden gelemeyeceğiniz bir şey."



