George: "Kawhi oynamış olsa, bu turu atlardık..."

LA Clippers yıldızı Paul George, Clippers'ın playofflardan elenmesi sonrası, Kawhi Leonard'ın Batı Konferansı finallerinde sağlıklı olması durumunda takımın farklı bir sonuç yaşamış olabileceğini söyledi.



Chris Paul ve Phoenix Suns, Batı Konferansı şampiyonluklarını Staples Center'da kutladıktan kısa bir süre sonra George, Leonard'ın sağlıklı olması durumundaki olasılıkları konuştu.



Clippers, Batı Konferansı finallerinin dün geceki 6. maçında Suns'a 130-103 yenilerek playoff serisini sonlandırırken, George, Leonard'ın önceki turda Utah Jazz'e karşı oynadığı 4. maçta sağ dizini burkmamış olması durumunda, gerçekleşebilecek olasılıkları şu şekilde tartıştı:



"Yolumuza devam ederdik. Bu seri çok daha farklı olurdu. Ligdeki en iyi oyunculardan biri kenarda olmasına rağmen, turu atlamaya çok yakındık. Yani kesinlikle bir 'acaba' faktörü var. İşin aslı, kazanmak için yeterince şey yapmadık ve elenmemizin sebebi de bu."



"YETERLİ OLAMADIM..."



George ayrıca bu playofflardan ne ders çıkardığını da şu sözlerle açıkladı:



"Önceden bilmediğim bir şeyi öğrenmedim. Playoff oyuncusu olmadığıma dair anlatıyı hiç anlamamıştım zaten, ama yine de yetersiz kaldım. Takım olarak yaptıklarımızdan gurur duyuyorum. Kimseye bir şey kanıtlamak için değil, bu takım için bir lider olmak ve bulunduğumuz yere ulaşmak için oynadım. Yine de yeterli olamadım. Halen gelişebileceğimiz alanlar var. Kesinlikle geriye bakıp değerlendirme yapacağım."



