George: "Kawhi ile sağlıklı kalabildiğimiz için çok rahatlamış durumdayım"

LA Clippers süperstarı Paul George, kendisinin ve Kawhi Leonard'ın güvenlik protokollerinden çıktıktan sonra sağlıklı kaldıklarından ötürü "çok rahatlamış" olduklarını söyledi.



George, takım arkadaşı Kawhi ile ligin KOVID-19 protokollerinden çıktıklarından beri ilk kez konuştu:



"Çok iyi oynuyorduk. Bir ara vermek zorunda kalmamız talihsiz bir durumdu, ama önce güvenlik gelir. Her şeyden önce bunu biliyoruz."



Leonard ise, PG ile yokluğunun kadrodaki diğer oyunculara "daha büyük bir rol" üstlenme fırsatı sunduğunu, ancak karantina sırasında başantrenör Tyronn Lue'nun taktiklerini takip etmeye devam ettiğini belirtti:



"Halen, Hawks'a ve Miami'ye karşı uyguladığımız oyun planlarımızı takip etmeye çalıştım. Koçlarla konuştum ve saha içi görevlerimi görmeye çalışarak, kafamı oyundan uzaklaştırmamış oldum."



George ve Leonard, temas takibi nedeniyle, kendilerini Pazartesi gününden beri süren bir karantinada bulmuşlardı.



Clippers'ın Orlando Magic'e karşı dün geceki maçı kazanmasına yardımcı olan ikili, toplamda 50 sayı bulmuşlardı.



