George Karl'dan, Mark Jackson'a büyük tepki!

Eski NBA koçu George Karl, bir başka eski NBA koçu ve şimdiki yorumcu Mark Jackson'ın, kendisinin savunma yaklaşımı hakkında yaptığı yorumlara tepki gösterdi.



Los Angeles Lakers ve Portland Trail Blazers arasındaki ilk tur düellosunun 2. maçı sırasında bazı farklı aksiyonlar da gerçekleşti.



NBA'de neredeyse 40 yıllık bir koçluk tecrübesine sahip olan Karl, Twitter'da Jackson'ın Golden State Warriors ile geçirdiği üç yıllık dönemdeki başarılarını (veya eksikliklerini) sorguladı:



"Mark Jackson'ın bu akşamki yayın sırasında, savunma tarafındaki koçluğuma laf ettiğini duydum. Bana hatırlatsana, kaç tane all-star takımına koçluk yaptın, Mark? Kaç tane Yılın Savunmacısı çıkardın? Kaç Final maçı oynadın? Ve takımlarımdan kaç tanesi, ben ayrıldıktan sonra hanedan haline geldiler?"



Karl'ın Jackson'a yaptığı bu yıkıcı yorum, Jackson'ın 2014'te Warriors'tan ayrılmasının hemen ardından Steve Kerr'ün takımı devralarak bir hanedana dönüştürmesi üzerineydi. Kerr, Andre Iguodala gibi kritik parçaları eklemesine rağmen, takımda halihazırda Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green'den oluşan bir çekirdek vardı.



Bazı Warriors taraftarları ve basketbol eleştirmenleri bunun farkında olduklarından ötürü, bunun için Jackson'ı azarlamaya yıllarca devam etmişlerdi.



Neredeyse 40 yıllık kariyerinde Karl, birden fazla takımı playofflara götürmüştü ve en büyük başarısı, 1996'da NBA Finallerine ulaşmaktı. Ne yazık ki, Michael Jordan liderliğindeki Chicago Bulls'a kaybetmişti.



