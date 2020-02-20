George Karl'dan koronavirüs salgını için "11 Eylül" benzetmesi

Eski NBA koçu George Karl, koronavirüs salgınını 11 Eylül ve Küba Füze Krizi gibi olaylarla karşılaştırdı.



NBA, iki oyuncusu koronavirüs için pozitif test sonucu çıktıktan sonra askıya alınma sürecinin ortasında yer alıyor. Takımlar, salgının sezonlarını nasıl etkileyeceğinden endişe duysa da, Karl, sonunda her şeyin geçeceğini söyleyerek yıpranmış bazı sinirleri sakinleştirmeye çalıştı.



Tecrübeli başantrenör Twitter hesabından herkese bu sorunun nihayetinde aşılacağını garanti etmeye çalıştı. Hatta daha önceki bazı büyük olayları, motivasyon amacıyla örnek gösterdi:



"Ürkütücü bir zamandayız. Bana benzer kriz anlarını hatırlatıyor - 9/11, Küba Füze Krizi ve Vietnam Savaşı'nın sonu gibi. Bu da geçecek. Ve yeniden birleşmemize yardımcı olmak için bir şans olabilir!"



Vietnam Savaşı, savaşın gereksiz olduğunu iddia eden sempatizanlara ve eleştirmenlere sahip olan bölücü bir sorundu. Soğuk Savaş sırasında Küba Füze Krizi, yıllarca herkese korku vermişti. 11 Eylül krizi ise ABD'nin tek hedefe karşı ortak bir şekilde birleşmesine yardımcı olmuştu.



