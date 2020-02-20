Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

George Karl'dan koronavirüs salgını için "11 Eylül" benzetmesi

Eski NBA koçu George Karl, koronavirüs salgınını 11 Eylül ve Küba Füze Krizi gibi olaylarla karşılaştırdı.

Haber; Sporx.com
Eski NBA koçu George Karl, koronavirüs salgınını 11 Eylül ve Küba Füze Krizi gibi olaylarla karşılaştırdı.

NBA, iki oyuncusu koronavirüs için pozitif test sonucu çıktıktan sonra askıya alınma sürecinin ortasında yer alıyor. Takımlar, salgının sezonlarını nasıl etkileyeceğinden endişe duysa da, Karl, sonunda her şeyin geçeceğini söyleyerek yıpranmış bazı sinirleri sakinleştirmeye çalıştı.

Tecrübeli başantrenör Twitter hesabından herkese bu sorunun nihayetinde aşılacağını garanti etmeye çalıştı. Hatta daha önceki bazı büyük olayları, motivasyon amacıyla örnek gösterdi:

"Ürkütücü bir zamandayız. Bana benzer kriz anlarını hatırlatıyor - 9/11, Küba Füze Krizi ve Vietnam Savaşı'nın sonu gibi. Bu da geçecek. Ve yeniden birleşmemize yardımcı olmak için bir şans olabilir!"

Vietnam Savaşı, savaşın gereksiz olduğunu iddia eden sempatizanlara ve eleştirmenlere sahip olan bölücü bir sorundu. Soğuk Savaş sırasında Küba Füze Krizi, yıllarca herkese korku vermişti. 11 Eylül krizi ise ABD'nin tek hedefe karşı ortak bir şekilde birleşmesine yardımcı olmuştu.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal