LA Clippers yıldızı Paul George, Memphis Grizzlies süperstarı Ja Morant'in silahlı olayı hakkında kendisine bir tavsiye sundu.



Elit yeteneğine rağmen, son zamanlarda Morant'a yöneltilen ilginin çoğu, herkesin bildiği silah gösterme kriziyle ilgiliydi.



George, yakın zamanda Morant'e durumla ilgili bazı tavsiyelerde bulundu ve "bazı insanlarla bağını koparmak" zorunda kalacağını belirtti:



"Kendisi gibi davranmamasını asla istemem. Nasıl biriyse ona saygı duymamız lazım. Sırf mikroskop altında olduğu için, olmadığı birine dönüşmesini istemem.



Bazı insanlarla bağını koparmak zorunda kalacak. Bana kalırsa, gençlikten olgunlaşıp koca adam olduğunuz dönemde bazı insanların sizin için iyi olduğunu ve bazılarının olmadığını anlıyorsunuz. Ve bu da hayatın bir parçası.



Bence kendisi 'Gelecek nesil üzerinde etkisi olan biriyim, o yüzden bu şekilde davranamam' gibi şeyleri kavramaya başladığı bir dönemden geçiyor. Kendisine sevgilerimi yolluyorum. Geleceğin için hepimiz arkandayız."



Olaydan önce 27.1 sayı, 6.0 ribaund ve 8.2 asist ortalamaları olan Morant'in, sezonun geri kalanını kaçırabileceği iddiaları ortaya atılmıştı.





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