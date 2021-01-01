George Hill, üç takımlı takasla 76ers'a gitti!

Philadelphia 76ers, New York Knicks ve Oklahoma City Thunder ekiplerinin, beş oyuncunun dahil olduğu üç takımlı bir takası tamamladıkları açıklandı.



Yapılan takasın tüm detayları ise şu şekilde:



- 76ers, Thunder'dan George Hill'i, Knicks'ten de Ignas Brazdeikas'ı aldı.

- Thunder, 76ers'tan Tony Bradley'yi, 2025 ve 2026'daki iki tane ikinci tur Draft haklarını ve Knicks'ten Austin Rivers'ı aldı.

- Knicks, 76ers'tan Terrance Ferguson'ı aldı.



Hill, Şubat ayı başlarında sağ başparmağından ameliyat geçirdikten sonra bu sezon Thunder için sadece 14 maç oynamış ve 11.8 sayı, 2.1 ribaund ve 3.1 asist ortalamaları yakalamıştı.



ESPN'den Bobby Marks, Thunder'ın önümüzdeki yedi yıl içinde 17 tane ilk tur, 17 tane de ikinci tur olmak üzere toplamda 34 Draft hakkına sahip olduğunu belirtti.



