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George Hill, NBA'in KOVID-19 protokollerine tepkili!

Oklahoma City Thunder guardı George Hill, NBA'in yakın zamanda duyurduğu sıkılaştırılmış olan KOVID-19 protokollerine karşı tepkisini dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Oklahoma City Thunder guardı George Hill, NBA'in yakın zamanda duyurduğu sıkılaştırılmış olan KOVID-19 protokollerine karşı tepkisini dile getirdi.

Birkaç yeni kural arasında, oyuncuların ve personelin antrenman yapmadıklarında veya maçlarda oynamadıklarında, evde veya otelde karantinada bulunmaları gerektiği ve tek istisnaların temel faaliyetler ve dışarıda çalışmak olduğu belirtilmişti.

Hill, Oklahoman'dan Joe Mussatto'ya bu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ben yetişkin bir adamım, yani ne istersem yaparım. Ailemi görmek istersem, gider görürüm. Bana 7/24 odada kalmam gerektiğini söyleyemezler. O kadar ciddiyse, belki de oynamamalıyız. Hayat bu. Bu oyun için hiç kimse tüm hayatını iptal edemez. Ben böyle düşünüyorum.

Yanımızdaki adam ve yanımızdaki takımla 48 dakika boyunca terleyebilmemize rağmen, maç sonrasında konuşamayacağımıza dair bazı kuralları anlamadım. Hiç bir mantığı yok."

NBA, son birkaç haftada pozitif vakaların, birkaç maçın ertelemesine neden olmasından ötürü, daha katı KOVID-19 protokolleri uygulamaya karar vermişti.


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