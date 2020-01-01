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George: "Geçen sezonu bubble'a gömdüm..."

LA Clippers'ın yıldızı Paul George, bu sezon başında yeniden forma girmesi konusundan bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers'ın yıldızı Paul George, bu sezon başında yeniden forma girmesi konusundan bahsetti.

Yoğun eleştiri oklarının hedefi olduğu bir sezonun ardından PG, sezonun ilk iki maçında da etkili performanslar ortaya koydu.

İlk maçta 13/18 şut isabetiyle 33 sayı bulan PG, bu performansını dün gece Denver Nuggets'a karşı oynanan ve ekibin 121-108 kazandığı karşılaşmada attığı 23 sayı ile sürdürdü. PG 8/14 şut isabetiyle oynamış, ayrıca 9 da asist kaydetmişti.

Maçın ardından George, geçen sezon gösterdiği performansı artık hiç düşünmediğini söyledi:

"Geçen yılı artık geride bıraktım ve bubble'ın içine gömdüm. Gerçek şu ki, artık yeni bir sezondayız, takım yeni, hedefler yeni... Bu yıla mental olarak kendimi daha iyi hazırladım."


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