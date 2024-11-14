George Gardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım!

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu, Okan Buruk ve menajer George Gardi İtalya'da bir araya geldi. George Gardi, yaptığı paylaşımla sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
George Gardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Kasım 2024 18:27
Son güncelleme 14 Kasım 2024 18:28
Victor Osimhen transferinde büyük rol oynayan menajer George Gardi, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

George Gardi, İtalya'daki bir restoranda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir paylaşımda bulundu.

İkilinin yanında Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu'nun da yer aldığı görüldü.

Bu üç ismin bir araya gelmesi Galatasaray taraftarını transfer konusunda bir hayli heyecanlandırdı.

George Gardi'nin sosyal medya hesabından attığı bu story sarı kırmızılı takımın taraftarları tarafından birçok kez paylaşıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery