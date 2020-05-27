George Floyd kimdir, neden öldürüldü?

ABD'nin Minneapolis kentinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan siyahi şüpheli George Floyd, polisler tarafından nefessiz bırakılarak öldürüldü. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, George Floyd Floyd'un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurdu. ABD'deki polis şiddetine Türkiye'de de tepki yağıyor, sosyal medya kullanıcıları 'George Floyd' etiketiyle düşüncelerini dile getiriyor.Sosyal medya ABD polisi tarafındanöldürülen siyahi George Floyd'u konuşuyor. ABD'nin Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan George Floyd, kendisini gözaltına almaya çalışan polisler tarafından nefessiz bırakılarak öldürüldü. Bir süre sonra gelen ilk yardım ekipleri Lloyd'a ilk müdahaleyi ambulansta yaptı ancak şüpheli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.1974 ABD doğumlu olan George Floyd, Houston'dan Minneapolis'e çalışmak için gelmişti. Conga Latina Bistro'da güvelik görevlisi olarak çalışan Floyd'un 46 yaşında olduğu öğrenildi.George Floyd'un polise direnme görüntüleri ise sosyal medyaya damga vurdu.Bazı görgü tanıklarının telefonlarıyla görüntülediği olayda, kelepçe takılan George Floyd'un defalarca "Lütfen, nefes alamıyorum, lütfen" şeklinde yalvardığı, bir süre sonra da hareketsiz kaldığı, ancak polisin dizini bir süre daha çekmediği görülüyor.