George: "Eğer şut sokabilmiş olsaydım, seri daha farklı olurdu"

LA Clippers'ın yıldızı Paul George, daha iyi şut atabilmiş olması halinde, Dallas Mavericks'e karşı serinin şimdikinden daha farklı olacağını söyledi.



George, dün gece Dallas Mavericks'e takımının 135-133 uzatma periyodundaki kaybı sırasında tekrar beklenmedik bir performans göstermiş ve 3/14 şut isabetiyle sadece dokuz sayıda kalmıştı.



George, 2. maçın başlangıcından bu yana 10/47'lik şut isabetiyle oynadı ve 25 üçlük denemesinden sadece dördünde isabet buldu. Bu süre zarfında ise, maç başına 11.3 sayı ortalama yakaladı.



İlk tur serisinin 2-2 olmasıyla George, hücumdaki düşüşünün önemli bir faktör olduğunu belirtti:



"Dürüst olmak gerekirse, geriye dönüp baktığımda, daha iyi şut atmış olsaydım, bu seri çok daha farklı olurdu."



3. maç performansının ardından eleştirilen PG - hücum sıkıntılarının, güven eksikliğinden kaynaklanmadığını açıkladı:



"Denediğim şutlar, isabet bulmayı beklediğim şutlar. Bu işler böyledir: Sadece şut kaçırıyorum. Bunun bir güven probleminden ötürü olduğunu düşünmüyorum. Bir kez bunu geride bırakıp ritme girdiğim zaman, tam olmak istediğim yerde olacağım."



George, Salı günü oynanacak çok önemli bir 5. maç sırasında yoluna devam edecek.



