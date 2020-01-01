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George, Doc Rivers için söylediklerine açıklık getirdi

LA Clippers süperstarı Paul George, eski başantrenörü Doc Rivers ile ilgili söylediklerine açıklık getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Paul George, eski başantrenörü Doc Rivers ile ilgili söylediklerine açıklık getirdi.

George, muhabirlere Rivers'a çok saygı duyduğunu, ancak Clippers'ın geçen sezon kendisi altında yaptığı her şeye katılmadığını söyledi:

"Doc'a saygı duyarım, müthiş bir motivasyon kaynağı ve koçtur. Ama bu, yaptığımız her şeye katılıyorum anlamına gelmiyor. Bunu ben de, Mook'tan da duymuştunuz (Marcus Morris). Daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorduk ama rakibimiz bizden daha sert oynamıştı. Söylediğimi söyledim.

Söylediklerime açıklık getirmek istedim. Doc Rivers'a saygı duyarım ve o harika bir motivasyoncudur. Suçu Doc'a attığım fikri doğru değil... Sahada 3-1'den seri veren benim sonuçta."

Birkaç gün önce 'All The Smoke' podcasti'nde konuk olan George, Rivers'ın kendisini %100 etkili olamayacak şekilde kullanmasından ötürü, önceki sezonun kendisi için zor olduğunu belirtmişti.


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