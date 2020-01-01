George: "Doc, beni JJ Redick gibi kullanıyordu!"

LA Clippers'ın yıldızı Paul George, ekibin geçtiğimiz sezonun playofflarının ikinci turunda Denver Nuggets'a 3-1'den seri vermesine ilişkin bir açıklama yaptı.



All-Star forvet, eski NBA oyuncuları Matt Barnes ve Stephen Jackson'ın sunduğu "All The Smoke" podcast'ine konuk oldu ve Clippers'ın yeteneğine gereğinden fazla güvenerek, rakibi için düzgün bir şekilde hazırlanmadığını söyledi:



"Tüm bu süreç boyunca, rakibe adapte olma üzerinde hiç çalışmadık. Hiçbir zaman farklı olarak ne yapacağımız üzerinde çalışmadık. Sadece ciddi ciddi aynı şeyi tekrar tekrar yapıyorduk. Kendi kendinize 'Neler oluyor?' diyordunuz ve birbirimizle konuşurken, 'Sıkıntımız yok' diyorduk. Ama aslında 'Hayır, değişmemiz gerekiyor' dememiz gerekirdi."



Eski Clippers koçu Doc Rivers'ın, playofflar boyunca sıkıntı çeken Montrezl Harrell'ı, savunmacı pivot Ivica Zubac'ın yerine oynatmaya devam ettiği için ön büro ile anlaşmazlığa düştüğü bildirilmişti.



"DOC BENİ JJ REDICK GİBİ KULLANMAYA ÇALIŞTI"



George ayrıca eski koçunu eleştirerek, Rivers'ın geçtiğimiz sezon kendisini yanlış kullandığını belirtti:



"Doc beni bir Ray Allen veya JJ Redick olarak oynatmaya çalışıyordu. Perdeden çıkıp şut atmak için falan. Onu da yapabilirim, ama benim oyunum bu değil. Benim biraz ritme girmem gerekli. Birkaç kez ikili oyun veya sırtı dönük oyun oynamam gerekir. Şut denemelerim farklı yönlerden olmalı... Geçen sezon genel olarak çok zordu. "



George, Los Angeles'taki ilk sezonunda 21.5 sayı, 5.7 ribaund, 3.9 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



