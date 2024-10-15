George'un dizi esnedi, sakatlık için "endişeli değil"

Philadelphia 76ers yıldızı Paul George, Atlanta Hawks'a karşı oynanan hazırlık maçında sol dizini esneterek oyunu terk etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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George'un dizi esnedi, sakatlık için 'endişeli değil'
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15 Ekim 2024 11:41
Son güncelleme 15 Ekim 2024 11:43
Philadelphia 76ers yıldızı Paul George, Atlanta Hawks'a karşı oynanan hazırlık maçında sol dizini esneterek oyunu terk etti.

İkinci çeyreğin başlarında savunma yaptığı bir pozisyonda sakatlanan PG'nin maç sonrası dizine bir kol bandı takmış olduğu ve yürüyebildiği, ayrıca Philadelphia Inquirer'dan Gina Mizell'e bu sakatlık konusunda "çok endişeli olmadığını" söylediği bildirildi.

Yakın zamanda tedavi olmayı planlayan George, 2022-23 sezonunu erken sonlandıran sağ diz burkulması da dahil olmak üzere geçmişte birçok diz problemiyle uğraşmıştı.

76ers ekibi sezon öncesindeki hazırlık maçlarında yalnızca PG'den değil, diz problemleri yaşayan bir diğer yıldızı Joel Embiid'den de halihazırda yoksun durumda.

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