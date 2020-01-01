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George: "Disney World'de balık tutmak için heyecanlıyım"

LA Clippers süperstarı Paul George, formasının arkasında yer alacak sosyal mesajdan ve Disney World'de balık tutmak için olan heyecanından bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
LA Clippers süperstarı Paul George, formasının arkasında yer alacak sosyal mesajdan ve Disney World'de balık tutmak için olan heyecanından bahsetti.

Muhabirlerle bir konferans görüşmesi sırasında George, formasının arkasına koyacağı ifadeden bahsetti ve ayrıca Disney World'de balığa çıkma heyecanına değindi:

"Evet, formamın arkasında neler olup bittiğiyle bağlantılı bir şeye yer vereceğim. O zaman açığa çıkacak. Ayrıca bu göllere girmekten de heyecan duyuyorum. Buradaki tüm olanaklardan gerçekten yararlanmaktan heyecan duyuyorum: golf, balık tutma ve oyuncular salonu gibi. Bizi meşgul etmesi adına birkaç şey var. Ben bu deneyimi umutla zirveye çıkarmak için sabırsızlanıyorum."

George, bilindiği gibi büyük bir balık tutma fanatiği. NBA oyuncuları ve çalışanları, Disney World'de balık avı turları, bowling, yüzme havuzları, tenis kortları ve bisiklet turlarının yanı sıra üç golf sahasına erişebilecekler.


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