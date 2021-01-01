George: "Dallas, bizi savaşa hazır hale getirdi"

LA Clippers yıldızı Paul George, Clippers'ın ilk turda Dallas Mavericks'e karşı oynadığı serinin ardından 'savaşa hazır' olduğunu söyledi.



Clippers, Dallas'a karşı playoff ilk turunda hem 0-2 hem de 2-3 olmak üzere geriye düştükten sonra, yarı finallere yükselmeyi başarmıştı.



George, erken gelen sıkıntıların Clippers'a gelecekte yardımcı olacağına inansa da, bu durum şampiyonluk hedefleri olan bir ekip için ideal bir playoff başlangıcından oldukça uzaktı.



"BİRBİRİMİZ İÇİN OYNADIK"



PG, LA ekibinin 7. maçta aldığı 126-111'lik galibiyetten sonra, muhabirlere şunları söyledi:



"Bizi zorladılar. Savaşa hazır hale getirdiler. Harika bir takıma karşı oynadık. Luka (Doncic) gibi inanılmaz bir süperstarları vardı. Bizi zorladılar, meydan okudular ama biz de bir arada kalarak, birbirimiz için oynadık."



Clippers, geçen yılki Batı Konferansı yarı finallerinde Denver Nuggets'a karşı 3-1 öne geçtikten sonra, seriden elenmişti. Bu erken gelen playoff çıkışı, başantrenör Doc Rivers'ın kovulması ve Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanmış olan Montrezl Harrell'in ayrılması da dahil olmak üzere, ölü sezonda birçok değişiklikle sonuçlanmıştı.



"GEÇEN SENEYE GİRMEYELİM BİLE"



Ancak George, geçen sezonun başarısız olan şampiyonluk maratonuna artık kafa yormuyor:



"Bu takım bizi her gece, 48 dakika boyunca oynamamız gereken bir oyun oynamaya zorladı. Geçen sene... geçen seneye girmeyelim bile. Artık başka bir sezondayız. Bizler birbirimize kenetlendik, savaştık ve bu gece kazanmak için ne gerektiğinin farkındaydık."



