George: "Bu sezon huzur içindeyim, oyundan çok zevk alıyorum"

LA Clippers yıldızı Paul George bu sezonki genel zihinsel durumu hakkında konuştu.



George, dün gece Clippers'ın Detroit Pistons'a karşı aldığı galibiyetin önemli bir parçasıydı. Kawhi Leonard'ın yokluğunda PG, 32 sayı kaydederek takımını 131-124'lük galibiyete taşıdı.



Ayak parmağından sakat olmasına rağmen son üç maçta 30 sayı barajını geçmiş olan George, ESPN'e bu sezon genel olarak nasıl hissettiğini anlattı:



"Fiziksel ve mental olarak iyi bir havaya ve ritme girdim. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Tamamen odaklanmış bulunuyorum. Huzur içindeyim, oyunu çok seviyorum ve zevk alıyorum."



Son iç saha serisini 7-2 ile kapatan Clippers, şu anda NBA'de en uzun galibiyet serisine sahip:



"Ekibin toparlandığını da hissedebiliyorsunuz. Gereken eforu sarfetmemeyi asla düşünemeyiz bile. Ve bunu kesinlikle ileriye taşıyacağımızı da düşünüyorum."



