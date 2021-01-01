Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

George: "Bu sezon huzur içindeyim, oyundan çok zevk alıyorum"

LA Clippers yıldızı Paul George bu sezonki genel zihinsel durumu hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers yıldızı Paul George bu sezonki genel zihinsel durumu hakkında konuştu.

George, dün gece Clippers'ın Detroit Pistons'a karşı aldığı galibiyetin önemli bir parçasıydı. Kawhi Leonard'ın yokluğunda PG, 32 sayı kaydederek takımını 131-124'lük galibiyete taşıdı.

Ayak parmağından sakat olmasına rağmen son üç maçta 30 sayı barajını geçmiş olan George, ESPN'e bu sezon genel olarak nasıl hissettiğini anlattı:

"Fiziksel ve mental olarak iyi bir havaya ve ritme girdim. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Tamamen odaklanmış bulunuyorum. Huzur içindeyim, oyunu çok seviyorum ve zevk alıyorum."

Son iç saha serisini 7-2 ile kapatan Clippers, şu anda NBA'de en uzun galibiyet serisine sahip:

"Ekibin toparlandığını da hissedebiliyorsunuz. Gereken eforu sarfetmemeyi asla düşünemeyiz bile. Ve bunu kesinlikle ileriye taşıyacağımızı da düşünüyorum."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal