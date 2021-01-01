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George: "Beni eleştirenlerin %90'ı, yaptıklarımı yapamazlar"

LA Clippers yıldızı Paul George, kendisini olumsuz eleştirenlerden herhangi bir onay almaya ihtiyaç duymadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers yıldızı Paul George, kendisini olumsuz eleştirenlerden herhangi bir onay almaya ihtiyaç duymadığını söyledi.

Los Angeles Times'tan Andrew Greif ile konuşan PG, "onaylanmaya ihtiyaç duymadığını" ve dışarıdan gelen "kuru gürültüyü" umursamadığını belirtti:

"Artık dışarıdan gelen kuru gürültünün beni etkilemesine izin vermediğim bir noktadayım. Bu alanda çok iyi bir iş çıkardım. Her şey de, kimsenin ne dediğini umursamamakla başladı.

Beni eleştirenlerin %90'ı, yaptıklarımı yapamayacak kişiler. Birinin mesleği ne olursa olsun bir başkası hakkında öylece atıp tutması ve insanların da buna dahil olması oldukça komik.

Kimseyi umursamadığım bir tutum sergiliyorum. Artık saha içinde de yaklaşımım böyle. Dediğim gibi, kimsenin onayına ihtiyacım yok. Beni en acımasız eleştiren kişi zaten benim, en önemlisi de bu."

PG13, Kawhi Leonard sakatlığından dönene kadar Clippers'ın 1 numaralı hücum opsiyonu olma görevini tekrar üstlenecek.


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