LA Clippers yıldızı Paul George, artık bir şampiyonluk takımının "ana adamı olmadığının" farkında olduğunu itiraf etti.



JJ Reddick'in Old Man & The Tree podcast'ine konuk olan PG, geçirdiği sakatlıkların yanı sıra şampiyonluk kazanma şansını daha da artıracağına inanması nedeniyle, kariyerinin bu aşamasında ikinci opsiyon olmayı tercih ettiğini söyledi:



"Yıllar boyu o pozisyonda bulunduktan, sakatlıklar yaşadıktan ve ardından ligin nasıl şekillendiğini gördükten sonra, 'Tek başıma bunu başaramam' demiştim.



Kendime karşı dürüst olmam gerekiyordu. En üst düzeyde kazanabilmem ve ulaşmak istediğim yere gelebilmem için olması gereken 'o oyuncu' olduğumu düşünmüyorum.



Evet, iyi miktarda sayı atabilir ve maçların seyrini de değiştirebilirim. Ama dürüst olmak gerekirse, bunun şampiyonluk için yeteceğini düşünmüyorum. Bunu öğrendiğimi düşünüyorum."



George, bir dönem 2013 ve 2014'te Doğu Konferansı Finallerinde arka arkaya yükselme başarısı gösteren Indiana Pacers takımının ana yıldızı olmasının yanı sıra, 2018-19 sezonunda OKC Thunder forması giyerken MVP ödülü aday oylamasını üçüncü sırada tamamlamıştı.





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