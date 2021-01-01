George: "All-Star olmak güzel bir kilometre taşı"

LA Clippers yıldızı Paul George, All-Star seçilmiş olmanın, toparlanma sezonunda güzel bir "kilometre taşı" olduğunu söyledi.



PG, Batı Konferansı'nda ilk beş seçilen takım arkadaşı Kawhi Leonard'a katılarak, dün gece Batı'dan All-Star yedeklerinden biri olarak seçilmişti.



George, Clippers'ın geçtiğimiz sezonun playoffların ikinci turunda çökmesinden bu yana duyduğu tüm eleştiriler hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Tüm bu kuru gürültü ve olan biten arasından bir motivasyon buluyorsunuz. Derine iniyorsunuz. Ve bundan çıkanlar oldukça şaşırtıcı oluyor. Dürüst olmak gerekirse bu yıl, her şeyi motivasyon olarak kullandım. All-Star olmak, sezona başlama şeklimi de düşününce güzel bir kilometre taşı, fakat kesinlikle benim için yolun sonu değil. Yani yapacak daha çok işim var."



"MAÇIN YAPILMAMASI AKILLICA OLURDU"



George, bir pandeminin ortasında bu yıl bir All-Star Maçı düzenlenmesiyle ilgili endişelerini dile getiren diğer NBA yıldızlarına da katıldı:



"Bunca olan bitenle, yapılması taraftarı değilim. Bence yapılmaması akıllıca olurdu... Harika bir ligimiz var, bunu gözden düşürmüyorum. Ama yapılması gerektiğini düşünmüyorum sadece."



George ayrıca bu sezon sağlık ve güvenlik protokolü önlemi nedeniyle para cezasına çarptırıldığını da sözlerine ekledi:



"Özellikle kişisel nedenlerden ötürü istemiyorum. Bir takım arkadaşımla zaman geçirdiğim ya da takım arkadaşımı evime davet ettiğim için para cezasına çarptırılmıştım ama buna rağmen bu All-Star maçını oynayabiliyoruz. Yani düzenlenmesine karşı olmamla ilgili kişisel nedenlerim var."



