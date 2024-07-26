George, 76ers taraftarlarına: "Beni olabildiğince eleştirin"

Philadelphia 76ers'ın yeni yıldızı Paul George, takımın taraftar kitlesinin "mümkün olduğunca eleştirel" bir tutum sergilemesini istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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George, 76ers taraftarlarına: 'Beni olabildiğince eleştirin'
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26 Temmuz 2024 10:51
Son güncelleme 26 Temmuz 2024 11:01
Philadelphia 76ers'ın yeni yıldızı Paul George, takımın taraftar kitlesinin "mümkün olduğunca eleştirel" bir tutum sergilemesini istediğini söyledi.

George, yeni üyesi olduğu 76ers takımının taraftarlarının ne kadar acımasız olabileceğini öğrenmeye hazır olduğunu belirtti:

"Mümkün olduğunca eleştirel ve sert olun. Bence bu hem benim hem de takımın işine yarar. Hiçbir noktada ve hiçbir aşamada böyle şeylerden korkmam veya çekinmem. Bunları dört gözle beklerim."

George, son beş sezonu LA Clippers'ta geçirdikten sonra bu ayın başlarında dört yıllığı 212 milyon dolarlık bir anlaşmayla 76ers'a katılmıştı.

34 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 74 maçta 22,6 sayı, 5,2 ribaund ve 3,5 asist ortalamaları yakalamıştı.

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