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George, 3. maç galibiyeti sonrası: "Henüz bir şey göstermedik"

LA Clippers yıldızı Paul George, dün gece Dallas Mavericks'e karşı alınan galibiyet sonrası, Clippers'ın "favori olmadığını" ve "hiçbir şey göstermediğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers yıldızı Paul George, dün gece Dallas Mavericks'e karşı alınan galibiyet sonrası, Clippers'ın "favori olmadığını" ve "hiçbir şey göstermediğini" söyledi.

Clippers, playoff ilk tur serisindeki ilk galibiyetini dün gece Mavericks'e karşı serinin 3. maçını 118-108 kazanarak almış oldu. George, 29 sayı ile Clippers'ın kilit oyuncularından biriydi.

Maçtan sonra 31 yaşındaki forvet, takımının henüz seride hiçbir şey göstermediğini ve favori ekip olmadığını itiraf etti:

"Henüz bir şey gösteremedik. 2-1 gerideyiz. Favori değiliz, son şampiyon değiliz. Hiçbir şey göstermedik. Böyle oynamaya devam etmeliyiz."



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