Gentry: "Zion'ı sürekli hareketli tutmamız gerekiyor"

New Orleans Pelicans çaylağı Zion Williamson, Pelicans'ın Chicago Bulls'a karşı oynadığı ve 127-125 galip geldiği hazırlık maçında sadece 1 şut kaçırarak 29 sayı buldu.



Pelicans koçu Alvin Gentry, Zion için "Hareket etmesini sağlamalıyız. Onu boş alanda istiyoruz. Boş alanlarda oynatmak istiyoruz. Bunu yapma imkanı da onu harekete geçirerek geliyor. Bence biz de, o da iyi bir iş başardı ve bitirişleri de iyiydi." şeklinde konuştu.



Williamson ilk yarı sonunda 16 sayı bulmuştu ve üçüncü çeyrekte 13 sayı bularak toplamda 12/13 isabetle oynamış oldu.



"BAZEN KENDİMİ SABİT DURURKEN BULUYORUM"



Zion, kendi oyunuyla ilgili şu yorumu getirdi:



"Sabit kalmamaya çalışıyordum. Bazen kendimi sabit dururken buluyorum. Bunu hissettiğimde, etrafta dolanıp ve boş bir alan bulmaya çalışıyorum."



"VÜCUT KONTROLÜNE HAYRAN KALDIM"



Chicago Bulls koçu Jim Boylen da, Williamson'ın fiziksel özelliklerinden etkilenenler arasındaydı:



Boylen, neredeyse 130 kiloluk Williamson'dan "Bu kadar büyük bir adam için sahip olduğu vücut kontrolüne hayran kaldım. Çembere ulaşamayacağı gibi göründüğü bazı anlarda, direk ulaşabilmesine şaşırdım." şeklinde bahsetti.



