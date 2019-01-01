Gentry: "Zion'ı LeBron'la karşılaştırmamalılar"

New Orleans Pelicans koçu Alvin Gentry, çaylak oyuncusu Zion Williamson'ı LeBron James ile karşılaştırmayacaklarını söyledi.



Pelicans'ın ilk hazırlık maçından saatler önce koç Alvin Gentry, Williamson'ın oyununu, yeni bir genç oyuncu için bir öğrenme fırsatı olarak şekillendirmek adına elinden geleni yaptı.



Gentry, Zion ile LeBron karşılaştırması konusunda "19 yaşında gelip ligde etki yaratabilecek çok az adam var. Kaliforniya'da bir tane var ama onun gibi biri de yok." şeklinde konuştu.



"ZION'I, ZION'LA KARŞILAŞTIRIYORUZ"



Gentry, Williamson ile Kaliforniya'daki yıldız LeBron James arasındaki karşılaştırmaların çoktan başladığını biliyor. LeBron, ilk hazırlık maçını 16 yıl önce oynamıştı:



"Bu kıyaslamayı yapamamalılar. Biz bunu yapmıyoruz. Zion ile Zion'ı karşılaştırıyoruz. Zion'ın olabileceği en iyi Zion Williamson olmasını istiyoruz. Başka biri değil. Onun kendi adını kullanarak, bir kıyaslama yapmadan olabileceği en iyi basketbol oyuncusu olmasını istiyoruz."



"Bunun kaçınılmaz olduğunu biliyorum, ancak gaza gelip bu topa girmeyiz."



