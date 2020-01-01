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Gentry: "Ingram, En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünü kazanmalı"

New Orleans Pelicans koçu Alvin Gentry, Brandon Ingram'ın bu sezon En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünü kazanması gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans koçu Alvin Gentry, Brandon Ingram'ın bu sezon En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünü kazanması gerektiğini söyledi.

Gentry, bu sezon ilk kez All-Star seçilen Ingram'ın ödülü kazanmayı hak ettiğine inanıyor:

"En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu seçilmezse gerçekten hayal kırıklığına uğrarım, çünkü bu yıl All-Star takımına seçilmesi ve genel olarak maç sonlarında güvenebileceğimiz bir adam olmasıyla, muazzam bir sıçrama yaptı."

NBA'in askıya alınmasından önce Ingram, 24.3 sayı, 6.3 ribaund ve 4.3 asist ortalamalarla oynadı ve hepsi de kariyerinin en yüksek rakamlarıydı.


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