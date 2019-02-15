Gentry: "AD durumu çöplük ateşi gibi"

New Orleans Pelicans başantrenörü Alvin Gentry, Anthony Davis durumunun bir "çöplük ateşi" olduğunu söyledi.
Önceki ay takımdan takasını talep eden Anthony Davis, geçtiğimiz gece New Orleans'ın OKC Thunder'a karşı 131-122 galip geldiği karşılaşmayı sol omzundan sakatlanarak terketmişti ve dördüncü çeyrekte MR çektirmek için binayı terk ettiği görülmüştü.
Gentry, gazetecilere verdiği demeçte "Oynayan adamlar hakkında konuşacağım, hepsi için mutluyum. Size gerçeği söylemek gerekirse, tüm bu durum bir çöplük ateşiydi (Yanlış kontrol edilen durum). Zor bir durum. Adamların profesyonel olmasını ve bu işi yapmasını istiyoruz, başlarından geçenler insanı zorlayan şeyler. Herkes için mutluyum."
şeklinde konuştu.