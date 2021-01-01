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Gentry: "34 yıldır böyle hayal kırıklığı yaşamadım..."

Sacramento Kings koçu Alvin Gentry, takımını Memphis Grizzlies'e karşı aldığı mağlubiyetten sonra yerden yere vurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings koçu Alvin Gentry, takımını Memphis Grizzlies'e karşı aldığı mağlubiyetten sonra yerden yere vurdu.

Sacramento ekibinin son mağlubiyeti, Grizzlies'e karşı 102-127 mağlup olduğu dün geceki karşılaşmaydı.

Koç Gentry takımı eleştirerek, bu mağlubiyetin "NBA'de geçirdiği 34 yılda kendisini en çok hayal kırıklığına uğratan" mağlubiyet olduğunu iddia etti:

"NBA'de geçirdiğim 34 senede bu denli büyük hayal kırıklığı yaşamadım. Bunu dürüstçe söyleyebilirim. Takımın performansı kesinlikle saçmaydı. Sert oynamadık, rekabet etmedik. 19 hücum ribaundından 37 sayı falan yedik. Savunma yapmadık, ikili oyunlarda kötü savunma yaptık, oyun planını takip etmedik, bunun gibi bir sürü şey... Rekabetin r'si yoktu. Sanırım maçı izleyenler herkes bu performansın komik olduğunu anlamıştır."

Kings şu anda 13-21 derecesiyle Batı Konferansı'nda 12. sırada yer alıyor.


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