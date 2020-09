Genshin Impact, iOS ve Android için yayınlandı

miHoYo, bir süredir merakla beklenen yeni oyunu "Genshin Impact"ı resmen yayınladı. Açık dünya RPG oyunu olarak karşımıza çıkan Genshin Impact, bir süredir ülkemizdeki oyunseverler tarafından da takip ediliyordu. Sabah saatlerinde iOS ve Android ile PlayStation 4 ve PC için de yayınlanan oyun, an itibarıyla deneyimlenebiliyor.



Fantastik anime karakterlere sahip olan Genshin Impact, oldukça etkileyici bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Çünkü oyun, neredeyse tüm detaylar düşünülerek geliştirilmiş. Örneğin nehirlerde yüzüp, dağlarda tırmanabileceksiniz. Ayrıca Tevyat isimli bölge, kendine has doğasıyla da oyuncuları etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. İşte bu oyun artık, dünya genelindeki oyunseverler tarafından deneyimlenebiliyor.



Tevyat, çok geniş bir bölge. Ancak oyuncular, şu an için Tevyat'ta bulunan iki bölgeyi keşfedebilecekler. Mondstadt ve Liyue Limanı isimli bu bölgeler, kendilerine has kültürlere, canavarlare, hikayelere ve gizemlere sahip. Oyuncular, bu iki lokasyonda keşifler yaparak, karakterlerini geliştirmeye çalışacaklar. Geliştirici ekip, Tevyat'ın ilerleyen dönemlerde daha da genişleyeceğini, oyuncuların diğer bölgeleri de keşfedebileceklerini söylüyor.



Oyunda 20'den fazla oynanabilir karakter bulunuyor. Oyuncular, bu karakterleri geliştirip bazı savaş yeteneklerini geliştirebilmek için Mondstadt ve Liyue Limanı'ndaki her karış toprağı dolaşacaklar. Ayrıca dileyen oyunseverler, diğer oyuncularla iş birliği yaparak daha farklı bir deneyim yaşama imkanına sahip olacaklar.



miHoYo tarafından geliştirilen Genshin Impact, tüm platformlarda ücretsiz olarak yayınlandı. Ancak bu oyun, bazı oyun içi satın alımlar içeriyor. Bu satın alımların karakterleri nasıl etkileyeceği, oyunculara avantaj sunup sunmayacağı ise şu an için netleşmiş değil. Ayrıca oyunun mobil sürümlerinin hem Android hem de iOS platformunda geniş bir depolama alanına ihtiyaç duyduğunu ifade etmek gerekiyor.



MiHoYo Genel Başkanı Forrest Liu tarafından yapılan açıklamalarda, oyunla ilgili çalışmaların son üç buçuk yıldır devam ettiği ifade edildi. Oyuncular için oldukça etkileyici ve giderek genişleyen bir deneyim sunduklarını ifade eden Liu, ön kayıt kapsamında da dünyanın her yerinden 10 milyon başvuru aldıkları için mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade etti. Genel başkan, tüm oyuncuları Tevyat dünyasında görmek istediklerini sözlerine ekledi.



Kaynak: webtekno