Genoa, yeni teknik direktörünü açıkladı!

Genoa, teknik direktörlük görevine Patrick Vieira'nın getirildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Genoa, yeni teknik direktörünü açıkladı!
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20 Kasım 2024 13:39
Son güncelleme 20 Kasım 2024 14:44
Alberto Gilardino ile yollarını ayıran Genoa, yeni teknik direktörünü açıkladı.

İtalyan ekibi, son olarak Strasbourg'u çalıştıran Patrick Vieira'yı takımın başına getirdi.

Fransız teknik adam daha önce New York City, Nice, Crystal Palace ve son olarak da Strasbourg'u çalıştırmıştı.

Viera, Genoa formasıyla ilk maçına 24 Kasım Pazar günü, kendi sahalarında Cagliari'ye karşı çıkacak.

Genoa'nın Patrick Vieira için yaptığı o paylaşım:

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