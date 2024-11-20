Genoa, yeni teknik direktörünü açıkladı!

Fransız teknik adam daha önce New York City, Nice, Crystal Palace ve son olarak da Strasbourg'u çalıştırmıştı.



Viera, Genoa formasıyla ilk maçına 24 Kasım Pazar günü, kendi sahalarında Cagliari'ye karşı çıkacak.



Genoa'nın Patrick Vieira için yaptığı o paylaşım:





İtalyan ekibi, son olarak Strasbourg'u çalıştıran'yı takımın başına getirdi.