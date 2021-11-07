Genoa, Shevchenko'yu açıklamaya hazırlanıyor

Andriy Shevchenko, İtalya Serie A takımlarından Genoa'nın yeni teknik direktörü olmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Genoa, Shevchenko'yu açıklamaya hazırlanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2021 16:00
İtalya Serie takımlarından Genoa'da yeni teknik direktör Andriy Shevchenko oluyor.

İtalyan ekibi bir süredir adı gündemde olan Shevchenko ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Genoa'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Ukrayna bayrağı yer aldı.

2024'E KADAR SÖZLEŞME

Öte yandan İtalyan basını, Genoa'nın 45 yaşındaki teknik adamla 2024 yılına kadar anlaşmaya vardığını öne sürdü.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.