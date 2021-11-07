Genoa, Shevchenko'yu açıklamaya hazırlanıyor

İtalya Serie takımlarından Genoa'da yeni teknik direktör Andriy Shevchenko oluyor.



İtalyan ekibi bir süredir adı gündemde olan Shevchenko ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Genoa'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Ukrayna bayrağı yer aldı.



2024'E KADAR SÖZLEŞME



Öte yandan İtalyan basını, Genoa'nın 45 yaşındaki teknik adamla 2024 yılına kadar anlaşmaya vardığını öne sürdü.





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