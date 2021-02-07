Genoa Napoli'yi Pandev'in golleriyle devirdi!

Serie A'nın 21. haftasında Genoa, deneyimli oyuncus Goran Pandev'in golleriyle Napoli'yi devirdi.

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Genoa Napoli'yi Pandev'in golleriyle devirdi!
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07 Şubat 2021 00:40
İtalya Serie A'nın 21. haftasında Napoli, deplasmanda Genoa'yı ağırladı.

Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan maçı Genoa 2-1 kazanarak galibiyeti elde eden taraf oldu.

Maçın 11. dakikasında Goran Pandev'in golüyle öne geçen Genoa, 26'da yeniden Pandev'in fileleri havalandırdığı golle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Napoli hocası Gattuso hücum silahlarını oyuna sürse de golü geç buldu. 79. dakikada Politano'nun golüyle farkı bire indiren Napoli'ye galibiyet için gereken skor gelmedi ve mücadele 2-1'lik Genoa üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Napoli 37 puanda kalarak zirve yarışında ağır bir darbe alırken Genoa ise 24 puana yükseldi.



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