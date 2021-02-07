Genoa Napoli'yi Pandev'in golleriyle devirdi!

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Napoli, deplasmanda Genoa'yı ağırladı.



Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan maçı Genoa 2-1 kazanarak galibiyeti elde eden taraf oldu.



Maçın 11. dakikasında Goran Pandev'in golüyle öne geçen Genoa, 26'da yeniden Pandev'in fileleri havalandırdığı golle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.



İkinci yarıda Napoli hocası Gattuso hücum silahlarını oyuna sürse de golü geç buldu. 79. dakikada Politano'nun golüyle farkı bire indiren Napoli'ye galibiyet için gereken skor gelmedi ve mücadele 2-1'lik Genoa üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonucun ardından Napoli 37 puanda kalarak zirve yarışında ağır bir darbe alırken Genoa ise 24 puana yükseldi.



