"OYUNCULARI SAHAYA DİZMEYİ BİLE BECEREMİYOR"

"BİR PROJE YÜRÜTMEK İMKANSIZDI"

Genoa Başkanı Enrico Preziosi, teknik direktör Davide Ballardini'yi neden görevinden aldığını açıkladı."Onun kötü bir antrenör olduğu kanısına vardım." diyerek sözlerine başlayan Preziosi, "Kariyerine baktım, 14 sezonda 13 kez gönderilmiş. Sadece, Serie C takımı Sambenedettese'de sezon sonunu görebilmiş. Geçen sezon seonunda yaptıkları nedeniyle bizi güvenli bir şekilde ligde tuttuğunu ve bu şekilde kredi oluşturduğunu yalanlamayacağım. Fakat, Ballardini sadece kritik zamanların geçici hocasıymış. Bir takımı, sezon başından alıp sezon sonuna kadar götürecek kaliteye sahip değilmiş." ifadelerini kullandı.8 hafta sonunda 12 puanla 11. sırada oldukları sorusuna Preziosi, "Aldığımız puanla ilgilenmiyorum. Çünkü, daha fazlasını toplamamız gerekiyordu. Elimizde Piatek var, gol kralı! 4 forvetimiz var ve kadromuzdaki toplam oyuncu sayısı 25. Yani, alması gereken puanın en azını aldı. Son 7 maçta 13 gol yemişiz ve son maçta evimizde Parma'ya 3-1 yenildik. Ballardini'nin karakteri iyidir. Fakat, oyuncuları sahaya dizmeyi bile beceremiyor. Hiçbir şey yapamıyor. Yerine getirdiğimiz Juric, harika bir antrenör. Eğer, Ballardini ile sezon sonuna kadar gitme kararı alsaydım, bu büyük hata olurdu." diyerek sözlerini sürdürdü.Enrico Preziosi son olarak, "Bakın, Ballardini sonuç almayı beceriyordu ama onunla bir proje yürütmenin imkansız olduğunu gördüm. Göndermekten keyif almadım. 1.5 saat görüştük ve ona neden bu kararı aldığımı uzun uzun açıkladım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.