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Gennaro Gattuso'dan Andre Silva açıklaması

Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri olan Andre Silva için Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'dan açıklama geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gennaro Gattuso'dan Andre Silva açıklaması
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05 Ağustos 2018 16:03
Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan ve Gonzalo Higuain transferi sonrasında takımdan gönderileceği konuşulan Andre Silva ile ilgili konuştu.

Portekizli yıldızın çok çalışkan olduğunu ve beğendiğini kaydeden Gattuso, "Andre Silva önemli bir oyuncu. Geçen sezon bazı zorluklar yaşadı ancak henüz genç ve gelişime açık. Çok çalışması lazım demeyeceğim çünkü çok çalışıyor, gereğinden de çok çalışıyor. Böyle devam ederse daha da iyi olacak. İlginç bir oyuncu, yaptığı işi gerçekten iyi yapıyor" dedi.

Andre Silva, Milan'ın Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Barcelona ile oynadığı mücadelede 90+3. dakikada gol atarak takımına galibiyeti getiren isim oldu.

69 NUMARALI FORMAYI ALDI

Gonzalo Higuain transferi sonrasında 9 numaralı forması elinden alınan Andre Silva, 69 numarayı seçti.



GALATASARAY KİRALAMAK İSTİYOR

Forvet bölgesine bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, Andre Silva ile bir süredir yakından ilgileniyor. Sarı-kırmızılı takım genç forveti AC Milan'dan kiralamak istiyor.

Kulüpler arasında görüşmeler sürerken, Portekizli yıldızın geleceğinin birkaç hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.



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