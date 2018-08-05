Gennaro Gattuso'dan Andre Silva açıklaması

69 NUMARALI FORMAYI ALDI

GALATASARAY KİRALAMAK İSTİYOR

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Teknik Direktörü'ın transfer gündeminde yer alan ve Gonzalo Higuain transferi sonrasında takımdan gönderileceği konuşulanile ilgili konuştu.Portekizli yıldızın çok çalışkan olduğunu ve beğendiğini kaydeden Gattuso, "" dedi.Andre Silva, Milan'ın Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Barcelona ile oynadığı mücadelede 90+3. dakikada gol atarak takımına galibiyeti getiren isim oldu.Gonzalo Higuain transferi sonrasında 9 numaralı forması elinden alınan Andre Silva, 69 numarayı seçti.Forvet bölgesine bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, Andre Silva ile bir süredir yakından ilgileniyor. Sarı-kırmızılı takım genç forveti AC Milan'dan kiralamak istiyor.Kulüpler arasında görüşmeler sürerken, Portekizli yıldızın geleceğinin birkaç hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.