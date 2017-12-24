teknik direktörü, Atalanta'ya 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yönetimle yaptığı toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu."Maça başlangıçta doğru bir yaklaşımımız vardı. Geri düştükten sonra istediklerimizi yapamadık.""Karmaşık bir durumdayız. Taraftarlar, protesto ediyor. Sezonun böyle devam etmesini düşünemeyiz. Ancak her şeyini vermeyen oyuncular görmüyorum. Oyuncular her şeyi yapmaya çalışıyorlar""Şu anda Milan'ın teknik direktörü olarak sorunların en ufağıyım. Sorun olduğumu, oyuncularımın arkasında olmadığını düşünseydim istifa ederdim. Böyle bir durum yok"