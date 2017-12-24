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Gennaro Gattuso: "İstifayı düşünmüyorum"

Serie A'da Atalanta'ya evinde 2-0 mağlup olan Milan'da teknik direktör Gennaro Gattuso, istifa etmeyi düşünmediğini ve sorunların kendisinden kaynaklanmadığını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gennaro Gattuso: 'İstifayı düşünmüyorum'
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24 Aralık 2017 05:43
Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso, Atalanta'ya 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yönetimle yaptığı toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Gattuso'nun açıklamaları;

"Maça başlangıçta doğru bir yaklaşımımız vardı. Geri düştükten sonra istediklerimizi yapamadık."

BÖYLE DEVAM EDEMEZ

"Karmaşık bir durumdayız. Taraftarlar, protesto ediyor. Sezonun böyle devam etmesini düşünemeyiz. Ancak her şeyini vermeyen oyuncular görmüyorum. Oyuncular her şeyi yapmaya çalışıyorlar"

İSTİFA AÇIKLAMASI

"Şu anda Milan'ın teknik direktörü olarak sorunların en ufağıyım. Sorun olduğumu, oyuncularımın arkasında olmadığını düşünseydim istifa ederdim. Böyle bir durum yok"

 

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