Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso, Atalanta'ya 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yönetimle yaptığı toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Gattuso'nun açıklamaları;
"Maça başlangıçta doğru bir yaklaşımımız vardı. Geri düştükten sonra istediklerimizi yapamadık."
BÖYLE DEVAM EDEMEZ
"Karmaşık bir durumdayız. Taraftarlar, protesto ediyor. Sezonun böyle devam etmesini düşünemeyiz. Ancak her şeyini vermeyen oyuncular görmüyorum. Oyuncular her şeyi yapmaya çalışıyorlar"
İSTİFA AÇIKLAMASI
"Şu anda Milan'ın teknik direktörü olarak sorunların en ufağıyım. Sorun olduğumu, oyuncularımın arkasında olmadığını düşünseydim istifa ederdim. Böyle bir durum yok"
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İşte Gattuso'nun açıklamaları;
"Maça başlangıçta doğru bir yaklaşımımız vardı. Geri düştükten sonra istediklerimizi yapamadık."
BÖYLE DEVAM EDEMEZ
"Karmaşık bir durumdayız. Taraftarlar, protesto ediyor. Sezonun böyle devam etmesini düşünemeyiz. Ancak her şeyini vermeyen oyuncular görmüyorum. Oyuncular her şeyi yapmaya çalışıyorlar"
İSTİFA AÇIKLAMASI
"Şu anda Milan'ın teknik direktörü olarak sorunların en ufağıyım. Sorun olduğumu, oyuncularımın arkasında olmadığını düşünseydim istifa ederdim. Böyle bir durum yok"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın