'Gennaro Gattuso için sahada ölürüm'

Milan'ın İspanyol futbolcusu Suso, teknik direktör Gennaro Gattuso hakkında ilginç açıklamalar yaptı.
İşte Suso'nun açıklamaları;
"Gattuso etkileyici bir insan. Onunla kendimi rahat hissediyorum. Tüm teknik adamlar için çok çalıştım. Hatta Montella için de çalıştım. Ancak Gattuso için sahada ölürüm. Onun hakkında takımda kötü konuşan oyuncu yok"
INTER'DEN TEKLİF VARDI
"Evet, Inter'den teklif vardı. Ancak burada kalmak istedim. Birçok kez teklif yapıldı. Asla ayrılmayı düşünmedim. Başka bir İtalyan takımına transfer olmam"
EN İYİ ZAMANIM
"Kariyerimin en iyi dönemindeyim. Fiziksek ve zihinsel olarak iyi durumdayım. Gol atıyorum, asist yapıyorum. Mükemmel günler geçiriyorum"
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İşte Suso'nun açıklamaları;
"Gattuso etkileyici bir insan. Onunla kendimi rahat hissediyorum. Tüm teknik adamlar için çok çalıştım. Hatta Montella için de çalıştım. Ancak Gattuso için sahada ölürüm. Onun hakkında takımda kötü konuşan oyuncu yok"
INTER'DEN TEKLİF VARDI
"Evet, Inter'den teklif vardı. Ancak burada kalmak istedim. Birçok kez teklif yapıldı. Asla ayrılmayı düşünmedim. Başka bir İtalyan takımına transfer olmam"
EN İYİ ZAMANIM
"Kariyerimin en iyi dönemindeyim. Fiziksek ve zihinsel olarak iyi durumdayım. Gol atıyorum, asist yapıyorum. Mükemmel günler geçiriyorum"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın