'Gennaro Gattuso için sahada ölürüm'

Milan'ın İspanyol futbolcusu, teknik direktörhakkında ilginç açıklamalar yaptı."Gattuso etkileyici bir insan. Onunla kendimi rahat hissediyorum. Tüm teknik adamlar için çok çalıştım. Hatta Montella için de çalıştım. Ancak Gattuso için sahada ölürüm. Onun hakkında takımda kötü konuşan oyuncu yok""Evet, Inter'den teklif vardı. Ancak burada kalmak istedim. Birçok kez teklif yapıldı. Asla ayrılmayı düşünmedim. Başka bir İtalyan takımına transfer olmam""Kariyerimin en iyi dönemindeyim. Fiziksek ve zihinsel olarak iyi durumdayım. Gol atıyorum, asist yapıyorum. Mükemmel günler geçiriyorum"