Genk taraftarı Samatta'ya onay verdi

Genk taraftarları, takımlarının önemli golcüsü Onuachu'nun ayrılması halinde Mbwana Samatta'nın yeniden takımlarına dönmesine sıcak bakıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Genk taraftarı Samatta'ya onay verdi
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23 Mart 2021 01:27
Belçika'nın iddialı ekiplerinden Genk'in taraftarları eski oyuncularından Fenerbahçeli Samatta'yı takımlarında görmek istiyor.

Gelecek sezon takımın başarılı forveti Onuachu ile birlikte stoper Lucumi'nin de takımdan ayrılacağını yazan Belçika basını, Genk'in Samatta'yı takıma yeniden döndürebilmesinin taraftarı heyecanlandırdığını belitti. Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Samatta'nın 23 maçta 4 golde kalmasına rağmen Genk'e döndüğünde yeniden bilinen performansına dönebileceği kaydedildi.

Samatta 4 yıl formasını giydiği Genk'te kariyerinin en parlak günlerini geçirmiş ve 2020 yılında 10.5 milyon euro'ya Aston Villa'ya transfer olmuştu.



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