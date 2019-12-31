Genk, Sörloth için bin pişman

Genk, Belçika'da başarısız olup, C.Palace'a döndükten sonra Trabzon'da şov yapan Norveçliyi hayranlıkla izliyor.

Kaynak: Akşam
Genk, Sörloth için bin pişman
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31 Aralık 2019 10:02
Sörloth'un, Trabzonspor formasıyla gösterdiği performans Belçika'nın Gent kulübünde büyük bir pişmanlık duygusuna neden oldu. Trabzonspor'dan önce Gent'e kiralık giden ve 22 maçta 5 gol atıp, 3 de asist yapan Sörloth'un performansı yetersiz bulunmuştu.

Trabzonspor formasıyla bu sezon 26 maçta 15 gol ve 5 asistlik performansa ulaşan Norveçli golcü için Belçika basınında pişmanlık dolu haberler yer aldı, "Keşke gitmeseydi" denildi.

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