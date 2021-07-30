Genk - Oostende maçı canlı olarak Tuttur'da

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GENK - OOSTENDE MAÇI CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA!

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Belçika Ligi'nde Genk ile Oostende karşı karşıya geliyor. Rusya Ligi'ndeki kritik karşılaşmada canlı olarak izlenebilecek.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.Karşılaşmada Genk'in galibiyetine 1,43'lük oran verilirken Oostende'nin galibiyetine ise 3,95'lik oran belirlendi. Maçın beraberlik oranı 3,60 olurken 2,5 ALT oranı 2,06 ve 2,5 ÜST oranı 1,39 olarak göze çarptı.Karşılaşmada ilk golü Genk'in atmasına 1,35'lik oran verilirken ilk golü Oostende'nin atmasına 2,26'lık oran verildi. Maçta gol olmaz oranı ise 15:00'lik oran belirlendi.Belçika Ligi'nde Genk ile Oostende'yi karşı karşıya getiren maçta Karşılıklı gol var oranı 1,44'lük oran verilirken karşılıklı gol yok oranı 1,94'lük oran belirlendi.İlk kuponunda 60 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!