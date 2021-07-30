Genk - Oostende maçı canlı olarak Tuttur'da

Belçika Ligi'nde Genk ile Oostende arasında oynanan maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

, Fotoğraf; krcgenk.be
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Genk - Oostende maçı canlı olarak Tuttur'da
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30 Temmuz 2021 10:45
Belçika Ligi'nde Genk ile Oostende karşı karşıya geliyor. Rusya Ligi'ndeki kritik karşılaşma Tuttur.com'da canlı olarak izlenebilecek.

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Karşılaşmada Genk'in galibiyetine 1,43'lük oran verilirken Oostende'nin galibiyetine ise 3,95'lik oran belirlendi. Maçın beraberlik oranı 3,60 olurken 2,5 ALT oranı 2,06 ve 2,5 ÜST oranı 1,39 olarak göze çarptı.

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İLK GOLÜ KİM ATAR?

Karşılaşmada ilk golü Genk'in atmasına 1,35'lik oran verilirken ilk golü Oostende'nin atmasına 2,26'lık oran verildi. Maçta gol olmaz oranı ise 15:00'lik oran belirlendi.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Belçika Ligi'nde Genk ile Oostende'yi karşı karşıya getiren maçta Karşılıklı gol var oranı 1,44'lük oran verilirken karşılıklı gol yok oranı 1,94'lük oran belirlendi.



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