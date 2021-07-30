Genk - Oostende maçı canlı olarak Tuttur'da

Belçika Ligi'nde Genk ile Oostende karşı karşıya geliyor. Rusya Ligi'ndeki kritik karşılaşma Tuttur.com'da canlı olarak izlenebilecek.
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Karşılaşmada Genk'in galibiyetine 1,43'lük oran verilirken Oostende'nin galibiyetine ise 3,95'lik oran belirlendi. Maçın beraberlik oranı 3,60 olurken 2,5 ALT oranı 2,06 ve 2,5 ÜST oranı 1,39 olarak göze çarptı.
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İLK GOLÜ KİM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Genk'in atmasına 1,35'lik oran verilirken ilk golü Oostende'nin atmasına 2,26'lık oran verildi. Maçta gol olmaz oranı ise 15:00'lik oran belirlendi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Belçika Ligi'nde Genk ile Oostende'yi karşı karşıya getiren maçta Karşılıklı gol var oranı 1,44'lük oran verilirken karşılıklı gol yok oranı 1,94'lük oran belirlendi.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Genk'in galibiyetine 1,43'lük oran verilirken Oostende'nin galibiyetine ise 3,95'lik oran belirlendi. Maçın beraberlik oranı 3,60 olurken 2,5 ALT oranı 2,06 ve 2,5 ÜST oranı 1,39 olarak göze çarptı.
GENK - OOSTENDE MAÇI CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA!
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İLK GOLÜ KİM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Genk'in atmasına 1,35'lik oran verilirken ilk golü Oostende'nin atmasına 2,26'lık oran verildi. Maçta gol olmaz oranı ise 15:00'lik oran belirlendi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Belçika Ligi'nde Genk ile Oostende'yi karşı karşıya getiren maçta Karşılıklı gol var oranı 1,44'lük oran verilirken karşılıklı gol yok oranı 1,94'lük oran belirlendi.
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