Genk'in hocası De Conde: 'Samatta listemizde'

Genk teknik direktörü Dimitri De Conde gol krallığına koşan takımın yıldızı Onuachu'nun takımdan ayrılması halinde Fenerbahçeli Samatta'nın kesinlikle listelerinde olduğunu söyledi.



Het Laatste Nieuws'e konuşan De Conde, Onuachu'nun ayrılma olasılığında Samatta'nın ilgilendikleri bir isim olduğunu belirterek, "Samatta kesinlikle listemizde olan bir oyuncu. Onuachu ayrılırsa tipik Genk transferi olmayan bir şekilde oyuncu alacağız" diye konuştu.



"FENERBAHÇE 6 İSTİYOR, GENK 4 VEREBİLİYOR"



Onuachu'nun transferin gözdesi olduğunun farkında olduklarını belirterek, "Mümkün olduğunca çok oyuncuyu takımda tutmaya ikna etmeye çalışıyor. Şampiyon olduğumuz yıldan sonra olduğu gibi 5 oyuncu birden ayrılırsa hedefimizi gerçekleştiremeyiz" sözlerini kullandı. De Conde Onuachu'yu satabilmeleri için kapılarını çalacak takımın reddedilemeyecek bir miktar belirtmesi gerektiğinin de altını çizdi.



Samatta için yaklaşık 6 milyon euro bonservis istediği belirtilen Fenerbahçe'ye en fazla 4 milyon euro ödeyebilecek olan Genk'in sarı lacivertlilerle sıkı bir pazarlığa oturacağı da haberin devamında yer aldı.



Avrupa futbolundaki ilk çıkışını 2016'da Genk'e transfer olarak yapan Mbwana Samatta, Belçika kulübünde 191 maçta 76 gol 20 asistle oynamıştı. Bu performansın karşılığı olarak ise 2020'de Aston Villa'ya 10.5 milyon euroya transfer olan Samatta sezon başında Fenerbahçe'ye satın alma zorunluğu olacak şekilde kiralanmıştı.



Sarı laciverliler anlaşmanın parçası olarak Samatta'nın bonservisi için Aston Villa'ya 6 milyon euroyu yaz döneminde ödeyecek.



