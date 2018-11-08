Genk Beşiktaş maçı özet görüntüleri izle





ŞENOL GÜNEŞ'TEN SÜRPRİZ İSİMLERE FORMA

KARIUS YEDEK, TOLGA ZENGİN 13 MAÇ SONRA KALEDE

ÜÇ SANTRAFOR YEDEKTE, BABEL SAHNEDE

3 BİN TÜRK TARAFTAR LUMINUS ARENA'DA

BEŞİKTAŞ ETKİLİ VE İSTEKLİ BAŞLADI

PEKTEMEK OYUNA GİRDİ, ASİSTİ YAPTI: QUARESMA!

MUSTAFA PEKTEMEK, 20'DE MAÇI BİTİREBİLİRDİ

İKİNCİ YARIDA DA AYNI GÖRÜNTÜ VARDI

71'DE PEKTEMEK İLE YİNE GOL KAÇTI

87 DAKİKALIK MÜCADELE, ŞANSSIZ BİR GOL

MORALLER DÜŞTÜ, GENK BASKISI ARTTI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Belçika takımı KRC Genk ile temsilcimiz Beşiktaş karşı karşıya geldi. Luminus Arena'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Beşiktaş'ı öne geçiren golü 16. dakikada Mustafa Pektemek'in asistiyle Ricardo Quaresma attı. Genk'in golünü ise 87. dakikada ceza sahası dışından Sander Berge attı.Bu sonucun ardından temsilcimiz Beşiktaş puanını 4'e, Genk ise 7'ye yükseltti.Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maçını 29 Kasım günü Sarpsborg ile deplasmanda oynayacak. Genk ise aynı Malmö'nün konuğu olacak.UEFA listesinde yer almayan, formsuzluk ve sakatlık problemi yaşayan oyuncular nedeniyle bazı bölgelerde sıkıntı yaşayan Şenol Güneş, Genk karşısında sürpriz isimlere yer verdi.Güneş, ilk olarak son haftalarda yediği gollerden dolayı eleştiri oklarının hedefinde olan Loris Karius'a kesik attı. Karius'un yerine 13 maç sonra Tolga Zengin'i kaleye koyan Şenol Güneş 2'nci sürprizi ise sağ bekte yaptı. Sağ bek mevkisinde Gökhan Gönül'ün sakatlığından dolayı Necip Uysal yer alırken, Dorukhan Toköz ile Medel ise orta ikiliyi oluşturdu. Dorukhan Toköz bu müsabakada ilk 11'de yer alarak ilk kez Beşiktaş forması ile ilk 11'de sahaya çıkmış oldu.Hücum bölgesinde de sürprizlere yer veren Şenol Güneş, oynaması beklenen Adem Ljajic'in yerine Oğuzhan Özyakup'a görev verdi ve Sırp futbolcuyu yedekte bekletti. Santrforda beklendiği gibi Babel'i oynatan Güneş'in hücumdaki diğer tercihleri Quaresma ve Lens oldu.Beşiktaş'ta son haftalarda yediği goller sebebiyle eleştirilen futbolcuların başında gelen kaleci Karius, Genk maçında yedeğe çekildi.Liverpool'dan 2 sezonluğuna kiralandıktan sonra ilk kez 2 Eylül'deki Bursaspor deplasmanında kaleye geçen Karius, 8 lig ve 3 Avrupa Ligi maçında forma giymişti. Son haftalarda özel yaşantısına dikkat etmediği ve hatalı goller yemesi sebebiyle eleştirilerin hedefinde olan Alman kaleci, teknik direktör Şenol Güneş tarafından yedeğe çekilerek bir anlamda uyarılmış oldu.Karius'un yerine ise 26 Ağustos'taki Antalyaspor maçı öncesinde sakatlanan ve o günden bu yana tercih edilmeyen Tolga Zengin, 13 maçlık aradan sonra Belçika deplasmanında kaleye geçen isim oldu.Beşiktaş bu sezon santrforlardan yana oldukça dertli. Mustafa Pektemek, Vagner Love, Cyle Larin ve UEFA listesine bildirilmeyen Güven Yalçın ile birlikte 4 santrforu kadrosunda barındıran siyah beyazlılar bu oyunculardan bir türlü istediği oranda verim sağlayamıyor. Teknik direktör Şenol Güneş bu sezon birçok maçta olduğu gibi Genk karşısında da santrfor değişikliğine gitti ve bu kez Ryan Babel'i gol silahı olarak sahaya sürdü. Ligde oynanan Fenerbahçe derbisinde ilk kez santrfor oynayan ve takımının tek golünü atan Hollandalı yıldız bu sezon 2'nci kez bir maça santrfor mevkisinde başladı.Türk taraftarlar Belçika'da da takımı yalnız bırakmadı. Siyah beyazlı taraftarlar, kulüplerinin Genk'teb deplasman tribünü için bilet talep etmemesine rağmen, Genk kulübü Türk taraftarlar için ayrı bir tribün oluşturdu. Belçika'da yaşayan ve Belçika pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına 3 bin dolayında bilet satan Genk kulübü, Türk taraftarları kale arkasında oluşturduğu bölüme aldı ve Beşiktaş'a destek vermelerine olanak sağladı. Ancak Türk taraftarlar maçın başlamasına saniyeler kala meşale yakma ve ses bombası atma eylemleri yaptı. Bu eylemler sonrasında stat hoparlöründen birkaç kez Türkçe anons yapılarak uyarılarda bulunuldu.Beşiktaş, maça daha etkili ve istekli başlayan taraf oldu. Henüz 2. dakikada golle de burun buruna gelindi. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu topa hareketlenen Pepe kafa vuruşunu yaptı ancak bu pozisyondan temsilcimiz Beşiktaş yararlanamıyor ve top yandan dışarı çıktı.İlk 5 dakikalık Beşiktaş baskısının ardından oyun top kayıplarıyla birlikte daha dengeli hale geldi. Takımımız, dakikalar geçtikçe tedbirli ve yarı sahada alan vermeden oynamaya başladı. Sürekli olarak hızlı hücum fırsatları arayan Beşiktaş'ta 12. dakikada zorunlu bir değişiklik gerçekleşti.Adalesinden sakatlanan Jeremain Lens yerine Mustafa Pektemek oyuna girdi. Sonradan oyuna giren Pektemek, temsilcimizin golünde önemli bir rol oynadı.16. dakikada yapılan pas hatasıyla topla buluşan Oğuzhan Özyakup kısa pasını Mustafa Pektemekle buluşturdu. Orta alan yayı önünde topla buluşan Mustafa Pektemek bekletmeden sağ kanatta koşu yapan Ricardo Quaresma'ya gönderdi. Topla buluşan Ricardo Quaresma ceza sahası içine kat etti ve kaleye sert bir şut çekti. Kalecinin müdahalesine rağmen seken top ağlarla buluştu. Temsilcimiz Beşiktaş, Ricardo Quaresma'nın attığı golle 1-0 öne geçti.Asistin sahibi Mustafa Pektemek, 20. dakikada ikinci golle burun buruna geldi. Oğuzhan Özyakup, orta sahada kısa pasını Mustafa Pektemek'e gönderdi. Ceza sahası yayı sol çaprazında topla buluşan Mustafa Pektemek topu düzeltip kaleye şutunu çekti ancak bu top kaleci Danny Vukovic'den geri döndü.Beşiktaş, ilk yarıda Genk'e önemli ölçüde gol fırsatı vermezken rakibinin set oyununda zorlanmasını ve üretken olamamasını sağladı. İstanbul'daki maçta geniş alanlarda etkili olan Genk, dar alanda çaresiz kaldı.Duran toplarda Beşiktaş savunması da dikkatli olunca ilk yarıyı ekibimiz 1-0 önde kapattı.Beşiktaş, ikinci yarıya da iyi başladı ve Genk'e alan bırakmayarak oynamayı sürdürd. Belçika ekibi ikinci yarıda da duran toplarla etkili olmaya çalıştı. Beşiktaş ise zaman zaman etkili kontraataklar yaparak farkı artırmaya çalıştı.Quaresma'nın taşıdığı toplarla etkili olan Beşiktaş'ta, Ryan Babel 58'de farkı artırmaya çok yaklaştı.Genk ise 60. dakikada Malinovskyi yerine daha pasör ve fizikli olan Sander Berge'yi oyuna sürdü. 66'da da ikinci değişiklik geldi ve Paintsil yerine Fiolic oyuna girdi.Maçın dengesi bu değişikliklere rağmen değişmedi. Beşiktaş, 71'de bir kez daha farkı artırmaya çok yaklaştı. Savunma oyuncularının yaptığı hata sonrası topla buluşan Caner Erkin bu topu havalandırdı. Mustafa Pektemek gelişine şutunu çekmek istedi ancak bu topa dokunamadı ve savunma oyuncuları araya girerek kalesindeki tehlikeyi engelledi.Beşiktaş'ta ise ikinci değişiklik 73'te geldi. Dorukhan Toköz yerine Adem Ljajic, Şenol Güneş tarafından oyuna alındı.Genk, Beşiktaş'ın savunmasını aşmakta yine zorlanmaya ve korner, serbest vuruş gibi duran toplarla pozisyon aradı. Beşiktaş'ta Pepe ve Vida ise hiçbir fırsat tanımadı.Oyunu 87. dakikaya kadar harika götüren Beşiktaş, şanssız bir golle beraberliğe razı oldu.Sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Bryan Heynen ceza sahası yayı önünden kısa pasını Sander Berge'ye çıkarttı. Topla buluşan Sander Berge ceza sahası dışından sert bir şut çekti. Domagoj Vida'nın da dizine çarpan top ağlarımızla buluştu. Racing Genk, Sander Berge'nin golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı.Bu golün ardından Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın yerine Vagner Love, Racing Genk'te ise Ndongala yerine Marcus Ingvartsen oyuna dahil oldu.Maçın son bölümünde Genk baskısı oldu. Beşiktaş'ın moralinin düşmesinden faydalanmaya çalışan Genk, tempoyu da yükseltti ancak skoru değiştiremedi.Belçika'daki maç 1-1 sona erdi.20. dakikada Oğuzhan Özyakup, rakibinden kaptığı topu ileri gönderdi. Mustafa Pektemek, savunmadan sıyrılıp kaleci Vukovic'le karşı karşıya kaldı. Mustafa Pektemek'in vuruşunda, Vukovic gole izin vermedi.42. dakikada Maehle'nin sağdan ortaladığı topa Samatta arka direkte kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.45. dakikada Malinovskiy'nin uzaktan çektiği şutta kaleci Tolga Zengin, iki hamlede topu kurtardı.58. dakikada Quaresma'nın sağdan ortaladığı topa Babel altıpas önünde kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.81. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Berge arka direkte meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top dışarı gitti.83. dakikada Berge'nin ceza sahası dışından şutunda, top üstten auta çıktı.86. dakikada Berge ceza yayı önünden şutunu çekti, kaleci Tolga Zengin iki hamlede topun kontrolünü sağladı.90+4. dakikada Heynen'in vuruşunda kaleye doğru giden top, takım arkadaşı Ingvartsen'den döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası dışına açılan topu Uronen kaleye gönderdi. Kaleci Tolga Zengin şık bir kurtarışla gole izin vermedi.Genk ArenaTobias Stieler, Mike Pickel, Jan Seidel (Almanya)Vukovic, Dewaest, Samatta, Paintsil (Dk. 66 Fiolic), Malinovskiy (Dk. 60 Berge), Uronen, Pozuelo, Heynen, Maehle, Aidoo, Ndongala (Dk. 89 Ingvartsen)olga Zengin, Necip Uysal, Pepe, Vida, Caner Erkin, Dorukhan Toköz (Dk. 73 Ljajic), Medel, Quaresma, Oğuzhan Özyakup (Dk. 90 Vagner Love), Lens (Dk. 12 Mustafa Pektemek), BabelDk. 16 Quaresma (Beşiktaş), Dk. 87 Berge (Genk)Dk. 15 Necip Uysal, Dk. 80 Pepe (Beşiktaş), Dk. 35 Samatta (Genk)