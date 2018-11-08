Genk 0-1 Beşiktaş CANLI İZLE, Şifresiz Beşiktaş Genk maçı izle

GENK BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI

BEŞİKTAŞ, BU SEZON DEPLASMANLARDA KORKUTUYOR



UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında perşembe günü Belçika temsilcisi Genk'e konuk olacak Beşiktaş, bu sezonki deplasman performansıyla korkutuyor. Resmi maçlarda şu ana dek 10 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı takım, söz konusu karşılaşmalarda sadece iki kez kazanabildi. Beşiktaş, dış sahada ayrıca dörder beraberlik ve yenilgi aldı. Siyah-beyazlı ekip, konuk olduğu maçlarda 11 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü. Spor Toto Süper Lig'deki 6 deplasman maçında sadece bir galibiyet elde edebilen Beşiktaş, 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken, 2'sini yenilgiyle tamamladı. Avrupa kupalarında 4 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlılar, yine bir kez galibiyet alabildi. Bir maçı da berabere tamamlayan Beşiktaş, rakiplerine deplasmanda iki kez mağlup oldu.



GENK BEŞİKTAŞ MAÇI LUMINUS ARENA'DA OYNANIYOR

Will Beşiktaş end Genk's 13-game unbeaten European home record tonight? 🤔#UEL pic.twitter.com/NWUtkyxFKd



— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 8, 2018

Asil formalarımız, Luminus Arena soyunma odasında futbolcularımızı bekliyor.#Beşiktaş pic.twitter.com/9Y8M2ASFKn



— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 8, 2018