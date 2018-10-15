Geniş özet izle, Türkiye Rusya maçı golleri

TRT 1 ekranlarında Rusya Türkiye heyecanı yaşandı! UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakibi Rusya oldu! Zorlu maçın özetini izlemek için yapmanız gerekenler işte burada...

15 Ekim 2018 01:40
Geniş özet izle, Türkiye Rusya maçı golleri
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup maçında Türkiye ile Rusya, Sochi'de karşı karşıya geldi. Türkiye, Rusya'ya deplasmanda 2-0 mağlup olurken Uluslar Ligi'nde gruptan çıkma şansını kaybetti.
Rusya'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Roman Neustadter ve 78. dakikada Denis Cheryshev kaydetti.

Bu sonucun ardından Rusya, puanını 7 yaptı. Ay yıldızlı ekip ise 3 puanda kaldı ve Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkma şansını kullanamadı.

İSVEÇ MAÇI KRİTİK

Türkiye, gruptaki son maçını 17 Kasım'da içeride İsveç ile oynayacak. A Miilli Takım, eğer o maçı kaybederse Uluslar Ligi'nde C Grubu'na düşecek.

Rusya karşısında etkili bir oyun ortaya koyamayan Türkiye, 20. dakikada Fenerbahçe forması giyen Roman Neustadter'in golüyle geriye düştü. Kullanılan korner atışında topu önünde bulan Neustadter, boş kaleye golü attı ve Rusya milli takım formasıyla kariyerindeki ilk golünü attı.

İkinci yarıda Lucescu, oyuncu değişikliğine gitse de golü bulan taraf yine Rusya oldu. Oyuna sonradan giren Denis Cheryshev, 78. dakikada çaprazdan sert ve düzgün bir şut çıkarttı ve takımının 2. golünü attı. Karşılaşmanın kalan dakikaları düşük bir tempoda geçerken Rusya, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki 3. maçında Rusya karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.

17. dakikada Mario Fernandes'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Dzyuba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sinan Bolat'ın elinde kaldı.

Aynı dakikada ani gelişen atakta Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği topu, altı pasta müsait durumdaki Cenk Tosun'undan önce araya giren Kudryashov uzaklaştırdı.

20. dakikada sağ kanattan Golovin'in kullandığı korner atışında arka direkte topla buluşan Dzhikiya'nın vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu altı pasta önünde bulan Neustaedter, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

33. dakikada Cenk Tosun'un pasıyla topla buluşan Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından hafif sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Guilherme topu kornere çeldi. 

36. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza alanında topu alan Mahmut Tekdemir'in şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

45. dakika Okay Yokuşlu'nun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Rusya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 3. maçında Rusya'ya 2-0 mağlup oldu.

51. dakikada milli takımın sağ taraftan kullandığı köşe atışının ardından topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert vuruşunda, kaleci Guilherme meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

56. dakikada Ionov'un sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortada Dzyuba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı. 

61. dakikada Mehmet Zeki Çelik'in sağ kanattan ceza alanına ortasında Neustaedter'den seken topu önünde bulan Cenk Tosun, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Ancak kaleci Guilherme topu kontrol etti.  

66. dakikada Çağlar Söyüncü'nün sol kanattan ceza alanına ortasında savunmaya çarparak kaleye yönelen topu kaleci Guilherme, son anda köşeden uzaklaştırdı.

78. dakikada Golovin'in sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortaya hareketlenen Cheryshev, topun gelişine vuruş yaparak meşin yuvarlağı kaleci Sinan Bolat'ın solundan ağlara gönderdi: 2-0.

Rusya karşılaşmayı 2-0 kazandı. 

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Stat: Fisht Olimpiyat

Hakemler: Pawel Raczkowski, Michal Obukowicz, Radoslaw Siejka (Polonya)

Rusya: Guilherme, Mario Fernandes, Neustaedter, Kuzyaev (Dk. 71 Cheryshev), Gazinski, Zobnin, Kudryashov, Dzhikiya, Golovin (Dk. 90 Poloz), Ionov (Dk. 82 Kambolov), Dzyuba

Türkiye: Sinan Bolat, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 75 Ömer Bayram), Serdar Aziz, Okay Yokuşlu, Çağlar Söyüncü, Oğuzhan Özyakup (Dk. 84 Yunus Mallı), Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu, Mehmet Zeki Çelik, Mahmut Tekdemir (Dk. 63 Berkay Özcan), Cengiz Ünder

Goller: Dk. 20 Neustaedter, Dk. 78 Cheryshev (Rusya)

Sarı kartlar: Dk. 37 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 54 Cenk Tosun (Türkiye), Dk. 55 Golovin (Rusya)

RUSYA TÜRKİYE MAÇI ÖZET İZLE
Rusya Türkiye maçı şifresiz olarak TRT 1 kanalından yayınlanacak. Ayrıca maçı Sporx Canlı Skor servisinden de anlık olarak takip edebileceksiniz.




Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Rusya'ya 2-1 mağlup olurken, ikinci maçında deplasmanda İsveç'i 3-2 yenmişti.

Rusya'nın 4 puanla lider durumda bulunduğu grupta, 3 puanla Türkiye ikinci, 1 puanla İsveç ise son sırada yer alıyor.

- Aday kadro

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mert Müldür (Rapid Wien), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray).

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Berkay Özcan (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg).

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid).

 Türkiye, Rusya ile 6. randevuda

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup üçüncü maçında deplasmanda konuk olacağı Rusya ile tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile daha önce oynadığı 5 maçın hiçbirinde galip gelemedi. Yapılan 5 karşılaşmanın 3'ünü kaybeden milliler, 2 kez ise rakibiyle berabere kaldı.

Bu müsabakalarda 2 gol atan milliler, kalesinde 5 gol gördü. 

- Son maçta yenilgi

İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'un ilk maçında 7 Eylül 2018'de Trabzon'da karşı karşıya geldi.

Türkiye ve Rusya arasındaki müsabaka, konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. 

Ay-yıldızlı ekibin tek golünü 41. dakikada Serdar Aziz attı. Rusya'ya galibiyeti getiren goller ise 13. dakikada Denis Cheryshev ve 49. dakikada Artem Dzyuba'dan geldi. 

- İlk maç 1994'te

Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı. 

İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Radchenko'nun golüyle 1-0 kazandı. 

22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.

- SSCB döneminde 15 maç

Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı.

Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.

- Maçlar

Türkiye ile Rusya arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

 Tarih  Yer  Organizasyon  Sonuç
20.04.1994 Bursa       Özel  0-1
22.04.1998 Moskova       Özel  0-1
31.08.2016 Antalya       Özel  0-0
05.06.2018 Moskova       Özel  1-1
07.09.2018  Trabzon  UEFA Uluslar Ligi  1-2
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.
Kaynak: Sporx.com

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