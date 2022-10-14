Genesio: 'İstanbul'a liderlik için gideceğiz'

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup eden Rennes'te teknik direktör Bruno Genesio karşılaşmayı değerlendirirken Fenerbahçe maçı için de konuştu.



Genesio, "İki hedefe de ulaştık. Kazandık ve gruptan en azından ikinci sırada çıkacağımızdan en az bir Avrupa Ligi play-off turu oynayacağımızdan eminiz." dedi.



Fenerbahçe ile grubun 5. haftasında İstanbul'da oynayacakları maç için, "27 Ekim'de İstanbul'a kazanmak için gideceğiz." diyen 56 yaşındaki teknik adam, "Bu maç, takımın gelişimi için oldukça önemli bir galibiyetti. Bizim için en iyi maç değildi ama takımın olgunluğu ve sağlamlık açısından iyi bir mücadele oldu. Çok zorlu koşullarda olmalarına rağmen, bize birçok zorluk yaşatan Dinamo Kiev'e saygılarımı sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.





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