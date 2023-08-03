Haber Tarihi: 03 Ağustos 2023 14:57 - Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023 14:57

Genelkurmay Başkanı kim oldu? 2023 YAŞ kararları ile yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak?

2023 YAŞ kararları ile yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak merak konusu. Yüksek Askeri Şura (YAŞ), albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması ve general ile amirallerin terfi ve atama dosyalarının görüşülmesi için AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Şura'nın ardından Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasıyla boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek ismin de belli olması bekleniyor. Peki, Genelkurmay Başkanı kim oldu? Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? İşte Genelkurmay Başkanlığı için adı geçen 4 aday...

Genelkurmay Başkanı kim oldu? 2023 YAŞ kararları ile yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak?
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Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak ismin de Şura gündeminde olması bekleniyor. Peki, Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? İşte Genelkurmay Başkanlığı için adı geçen 4 aday...
GENEL KURMAY BAŞKANI KİM OLDU, OLACAK?

Genelkurmay Başkanlığına Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ya da yeni bir isim atanacak.
Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor.

Harp Okulu'nun 1981 mezunu üç devre arkadaşı arasından Metin Gürak 2020'de, Sivri ve Bayraktaroğlu ise 2021'de orgeneralliğe terfi etmişti.

Avsever'in Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmaması durumunda görevde bekleme süresi ve yaş haddinden emekliye ayrılması bekleniyor

YAŞ TOPLANTISINA KİMLER KATILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağustos ayının ilk haftasında yapılacak YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.

YAŞ üyesi kabine üyelerinin büyük bölümü, Yüksek Askeri Şura toplantısında ilk kez yer alacak.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?


YAŞ üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etmesinin ardından başlanması öngörülüyor.

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararları Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLACAK?

Toplantıda gündeme gelecek başlıklardan en önemlisi ise Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına getirilecek isim. Bu göreve, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ya da yeni bir isim atanacak. Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor. Harp Okulu'nun 1981 mezunu üç devre arkadaşı arasından Metin Gürak 2020'de, Sivri ve Bayraktaroğlu ise 2021'de orgeneralliğe terfi etmişti. Avsever'in Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmaması durumunda görevde bekleme süresi ve yaş haddinden emekliye ayrılması bekleniyor.

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