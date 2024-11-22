Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları silinecek mi? 2024

AK Parti, yeni bir torba yasa hazırlığı üzerinden çalışmalara başladı. Bu torba yasada GSS prim borçları ile ilgili detaylar da yer alıyor. 9 milyondan fazla kişinin dahil olduğu Genel Sağlık Sigortası borçlarının erteleneceği konusu gündemin öne çıkan başlıklarından birisi oldu. Bilindiği üzere 1 Ocak 2012'den bu yana Genel Sağlık Sigortası uygulanıyor. Sisteme borcu olan vatandaşların 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sona erecek. GSS borçları ertelenecek mi? sorusu da bu sebeple merak ediliyor. Peki, Genel Sağlık Sigortası borçları ertelendi mi, silinecek mi? İşte detaylar…



GSS BORÇLARI ERTELENECEK Mİ, SİLİNECEK Mİ?

Türkiye'de 9 milyondan fazla kişi Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında bulunuyor ve brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen tutarda aylık prim ödemeleri gerekiyor. 2024 yılı için bu tutar 600 lira olarak belirlenmişti.



Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına giren ancak prim borçlarını ödeyemeyen kişilerin, bir düzenleme yapılmazsa 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.



YENİ TORBA YASA HAZIRLIĞI

AK Parti, yeni bir torba yasa hazırlığı yapıyor. Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak ve yaklaşık dokuz maddeden oluşması planlanan teklifle, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları tahsil edilmeyecek. 10 yıllık zaman aşımı süresi 1 Ocak 2025'te dolacak olan GSS prim borçları affından yaklaşık 400 bin kişinin faydalanacağı öğrenildi. Bu düzenleme ile devlet, 250 milyon TL'lik alacağından vazgeçecek.



ÇASMER KURULACAK



Yine, teklif ile il merkezlerinde iş güvenliği ve sağlığı alanında ihtisaslaşmış önemli bir çatı kurması planlanıyor. Bu kapsamda, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm genel ve düzenleyici raporlar ÇASMER adı altında kurulacak merkezlerden alınabilecek.

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