Genel af çıkacak mı? 2023 son dakika genel af yasası ne zaman?

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Gazeteci Cem Küçük, Erdoğan'ın seçimi riskli gördüğü için arka arkaya ekonomiye ilişkin vaatlerde bulunduğuna dikkati çekerek genel af konusunun da gündemde olduğunu söyledi. Küçük "Yarın mahkumlarla ilgili genel af gelebilir. Biz bugün böyle bir haber aldık" ifadelerini kullandı.Türkiye gazetesi yazarı Küçük, TV100 canlı yayınında 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri'yle ilgili değerlendirmede bulundu. Küçük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanmayı "çantada keklik" olarak görmediğini belirterek, genel af konusunun gündemde olduğunu iddia etti.Küçük'ün açıklamaları şöyle:"Erdoğan seçimi çok rahat alacağını görseydi, bazı şeyleri yapmazdı. Çünkü 21 yıllık fıtratında, uygulamasında bunları hiç görmedik ama annelere ayrı çocuklara ayrı bir para, 400 bin belediye çalışanının kadroya geçirilmesi... Bunları hak Bunları hak etmiyorlar anlamında değil. Ama bunları peyderpey yapabilirdi.Ekonomi iyi değil, sıkıntılar baş gösteriyor. O yüzden de seçimi garantilemek istiyor. Erdoğan seçimi bıçak sırtı gördüğü için bu ekonomiyi vaat ediyor. Yarın cezaevi mahkumlarıyla ilgili genel af gelebilir. Bu bir iddiadır. Biz bugün Ankara'da sabah programımızda böyle bir haber aldık, bazı AK Partili yetkili isimler 'Bu konuşuluyor' dediler, kesin bir şey yok. BAĞ-KUR ve SGK'yı eşitleme, 5000 prim gün yıllara dağıtıldı, bununla ilgili belki birleştirme... Ben bunların bayram bitene kadar bu vaatlerin ardı arkasının geleceğini düşünüyorum. Bu son söylediklerim duyumdur."Genel af beklentileri devam ederken 7. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi. Adalet Bakanlığı'nın çalışma yürüttüğü pakette genel afla ilgili bir madde yer almıyor.7. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla birlikte, çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi getiriliyor. Kirada arabuluculuk zorunlu oluyor. Uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar öngörülüyor. Haciz işlemleri hakim kararıyla olacak. Göçmen kaçakçılığı suçu artırılıyor.TBMM Genel Kurulu, 27 Mart Pazartesi günü 7'nci Yargı Paketi; 'İcra İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak. 21 farklı kanunda değişiklik öngören yasa teklifi, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili cezaların artırılması, çocukları hasta olan kadın mahkumların cezasının ertelenmesi, konutlara icra işleminin hakim kararıyla yapılması, evde kullanılan ortak eşyanın haczedilmesinin önüne geçilmesi, kira uyuşmazlıklarında arabulucu uygulanmasının zorunlu hale getirilmesine ilişkin düzenlemeler öngörüyor.